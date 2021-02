Tämä puhe toi Trumpille syytteen kapinaan yllyttämisestä – mitä ex-presidentti puheessaan täsmälleen ottaen sanoi?

– Me voitimme nämä vaalit, ja me voitimme ne murskaluvuin.

Trump toisti puheessaan tätä lausetta lukuisia kertoja. Väite on todettu lukuisten riippumattomien tahojen selvityksissä vääräksi, eikä republikaanipuoluekaan tue sitä.

– Me pysäytämme tämän varkauden.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Trump kehitti "stop the steal" -iskulauseen, jota hän käytti muun muassa hashtagina sosiaalisessa mediassa kiistääkseen Bidenin voiton. Hän toisteli myös tätä lausetta puheessaan ennen mellakan puhkeamista.

– Me emme koskaan tule luovuttamaan. Emme tule perääntymään. Sitä ei tapahdu.

Trump alleviivasi, että hän ei tule hyväksymään Bidenin voittoa.

– Nämä ihmiset eivät hyväksy tätä enää! Maata ei voiteta takaisin heikkoudella. Pitää näyttää voimaa. Pitää olla vahva.

– Kun joudutaan varkauden uhriksi, silloin ei peräännytä. Maamme on saanut tarpeekseen. Me emme niele tätä enää. Me pysäytämme tämän varkauden.

– Teille tulee laiton presidentti. Sen te saatte. Me emme voi sallia sen tapahtuvan!

Sitten tulee osa, joka on jo hyvin suorasanaisesti väkivaltaan yllyttävää.

– Me olemme niin ylpeitä tästä hienosta maastamme sieluamme myöten, että me taistelemme aivan helvetisti! Jos ette taistele aivan helvetisti, tämä maa ei enää ole teidän.

Juuri tätä lausetta arvioidaan raskauttavimmaksi syytekohdan käsittelyssä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Demokraatit ovat päässeet tähän asti kuin koira veräjästä! Republikaanit ovat taistelleet kuin nyrkkeilijä jolla on toinen käsi sidottu selän taakse. Olemme halunneet olla niin kovin killtejä! Olemme halunneet olla kunnioittavia myös pahoille ihmisille. Mutta meidän pitää taistella paljon kovemmin. - - - Republikaanien pitää olle kovempia. Kohta meillä ei ole republikaanipuoluetta lainkaan jos nyt ei olle kovempia.

– Kun me lähdemme Capitol-kukkulalle, me hurraamme urheille senaattoreillemme ja kongressiedustajillemme - mutta emme välttämättä tule hurraamaan kovin paljon eräille heistä.

Tätä voidaan pitää epäsuorana uhkauksena. Trump uhkasi suoraan myös häntä vastaan äänestäneitä republikaaneja.

– He haluavat pelata niin reilua peliä että! Meidän pitää päästä eroon heikoista kongressiedustajista, niistä joista ei ole mihinkään! Se on entisajan republikaanien loppu mutta ei meidän loppumme, ei koskaan! Pannaan heikot pois, tämä on vahvuuden hetki. Radikaali vasemmisto tietää kyllä mitä tekee, he ovat säälimättömiä. On jo aikakin että joku tekee sille jotain. Älkää erehtykö: Nämä vaalit on varastettu meiltä - sinulta, minulta, koko maalta.

Myös media sai samassa puheessa osansa.

– Meillä ei ole vapaata ja reilua mediaa. Se hiljentää puheen, siitä on tullut kansan vihollinen. Se on kansan vihollinen! Se on tämän maan suurin ongelma. Meitä ei enää huijata hyväksymään valheita ja petoksia.

Pian sen jälkeen mielenosoituksessa tuhottiin muun muassa tv-kuvausryhmien kalustoa. Toimittajat pakenivat paikalta, ja vihaiset mielenosoittajat hakkasivat kalustoa hajalle sekä solmivat kamerakaapelista hirttosilmukan jonka ripustivat puuhun.

– Tiedän että jokainen täällä marssii pian Capitol-kukkulalle tuodakseen rauhallisesti ja isänmaallisesti äänensä kuuluviin.