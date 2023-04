"Tämä on järkyttävää" – Ihmisoikeuksia rikkova Qatar sai jälleen MM-kisat, suomalaisjäsen äänesti kohutun isännyyden puolesta ja kertoo nyt miksi

Lähi-idän vauraimpiin maihin lukeutuva Qatar on haalinut jo vuosien ajan määrätietoisesti kansainvälisesti merkittäviä urheilutapahtumia järjestettäväkseen. Tuorein esimerkki kansallisen strategian onnistumisessa on Fiban päätös myöntää maalle koripallon miesten MM-kisat. Dohassa on määrä pelata 2027.

Fiban ilmoitus Qatarin kisaisännyydestä on kirvoittanut laji-ihmisiltä runsaasti kritiikkiä. Maan ihmisoikeusrikkomukset, naisten oikeudet, seksuaalivähemmistöjen asema ja vierastyöläisten kohtelu ovat olleet tapetilla viime vuosina.

– Tämä tuli ihan puskista. Hävettää Fiban puolesta. Hävettää laji-ihmisenä. Tämä sama keskustelu käytiin juuri läpi maailman isoimman urheilulajin jalkapallon MM-kisojen yhteydessä. Ei näitä voinut missata. Tämä on todella sokeaa päätöksentekoa koripallon puolelta antaa kisat Qatarille, maajoukkueen pitkäaikainen kapteeni Shawn Huff puhisee.

– Me kaikki tiedämme ne ihmisoikeusrikkomukset, joita Qatarissa on tapahtunut, ja tiedetään myös, miten tällaisia urheilukisoja käytetään vain maineen pesemiseen. Tämä on järkyttävää. En tiedä, miten pitäisi suhtautua, on vielä niin tuore uutinen.

Koko MM-kisaisännyyden valintaprosessi on jäänyt epäselväksi.

– Todellakin kaipaisin jotain läpinäkyvyyttä. Pitää ottaa selvää, miten tällaiseen päätökseen on päästy. Olisi jännä kuulla se selitys, Huff sanoo.

"Kaikilla oli päivämäärä tiedossa"

MTV Urheilu tavoitti puhelimitse Fiban hallituksessa istuvan Antti Zittingin, joka valotti päätöksen taustoja paikan päältä Filippiinien pääkaupungista Manilasta.

Zitting kertoo, että päätös Qatarin kisaisännyydestä oli Fiban hallituksessa yksimielinen ”saatujen selvitysten jälkeen”. Yllättävää kyllä, Manilassa perjantaina järjestetyssä kokouksessa ei Zittingin mukaan edes käsitelty muita mahdollisia kisaisäntiä.

– Qatar oli miesten MM-kisojen hakuprosessissa lopulta ainoa kaikki kriteerit täyttävä hakija, Zitting sanoo.

Zittingin mukaan hallitus olisi voinut myös olla myöntämättä kisoja Qatarille, mutta se olisi tarkoittanut hakuprosessin käynnistämistä uudelleen.

– Kaikillahan on tämä hakemusprosessi ollut tiedossa vuonna 2021, jolloin lähetettiin maille kutsu hakea. Osa maista haki. Miesten kisoihin oli muutamia hakijoita, mutta sen jälkeen Euroopan tilanteen tiimoilta mielenkiinto lähti hiipumaan. Lopputulos oli sitten se, että kun vuoden 2023 MM-kisat myönnettiin Filippiineille (Japaniin ja Indonesiaan), niitä rupesi yksi kerrallaan tippumaan pois (vuoden 2027 hausta).

Zittingin mukaan Manilassa järjestetyssä kokouksessa pöydällä oli yhteensä vain kaksi hakemusta – miesten ja naisten kisojen järjestämisestä.

– Kaikilla oli tämän päivän hallituksen kokouksen päivämäärä tiedossa, ja loppujen lopuksi meillä oli kaksi hakemusta käsiteltävänä. Saksan hakemus (vuoden 2026 naisten MM-kisoihin) ja Qatarin hakemus (vuoden 2027 miesten MM-kisoihin). Oli tiedossa, että päätös tänään tehdään. Jouduttiin näistä valitsemaan, ja siinä oli aika vähän valittavaa.

– Nämä maat olivat ne, jotka tähän kokoukseen täyttivät kaikille asetetut hakukriteerit.

Saksan Berliinille myönnettiin koripallon naisten MM-kisat 2026 niin ikään yksimielisellä päätöksellä.

Qatarin hakemuksen puolesta puhuivat Dohan MM-areenojen pienet välimatkat, kohteen tavoitettavuus maailmanlaajuisesti ja se, että hallit kisoja varten ovat jo olemassa.

– Lisäksi meille vakuutettiin, että nämä kisat ovat hiilineutraalit, Zitting kertoo.

Miten paljon hallituksen kokouksessa nousi esiin huoli Qatarin ihmisoikeustilanteesta ja vierastyöläisten kohtelusta?

– Minä muun muassa otin sen esille. Useampi toi huolensa esille. Meille vakuutettiin, että kaikki kisavieraat ovat tervetulleita. Siellä on myös paikan päällä vierastyöläisiä, jotka mahdollisesti saavat oman maansa joukkueen sinne kisoihin.

– Rakentamiseen liittyvät ihmisoikeusasiat ja työläisten kohtelu – nyt kun areenat on jo tehty, niin tämä ei noussut sellaiseksi issueksi. Muutama puheenvuoro siihen asiaan minun lisäkseni käytettiin ja kyllä sitä huolta siis kannettiin. Maailma on kuitenkin hyvin erilainen eri kulmista katsottuna. Sama maa näyttää hirveän erilaiselta ehkä riippuen siitä, katsotaanko sitä Suomesta, Yhdysvalloista, Kiinasta tai Brasiliasta.

Miten on mahdollista, että Qatar oli lopulta ainoa kriteerit täyttävä hakija miesten MM-kisojen kohdalla?

– Siellä on varmasti tapahtunut luopumisia. Julkisen rahoituksen saaminen on varmasti ollut entistä vaikeampi saada Euroopan tilanteen vuoksi. Mielenkiinto on selvästi vähentynyt. Eikä tässä mitat (kiinnostuksessa) ole niin kuin jalkapallon MM-kisoilla.

– En edes tiedä, mitkä kaikki maat ovat esittäneet mielenkiintonsa näitä kisoja kohtaan hakuprosessin alkaessa. Siellä on ihan oma arviointikomitea, joka käy kaikki halukkaat maat läpi.

Kysyttäessä Zitting sanoo, ettei tiedä, olivatko vuoden 2023 MM-kisaisännyyttä hakeneet Argentiina ja Uruguay kiinnostuneita hakemaan vuoden 2027 turnauksen järjestäjiksi.

Tuntuu maallikon näkökulmasta erikoiselta, että ei ole ollut muita mitat täyttäviä hakijoita?

– Näissä on se ongelma, että täytyy olla myös oikeaan aikaan. Ei voi olla niin, että (ensi syksyn) kisojen jälkeen ollaan… Kyllä kaikilla on ollut aikataulut tiedossa. Jokaisella maalla on ollut samat aikataulut tiedossa. Tietyt päivämäärät ovat olemassa ja siihen mennessä täytyy toimia.

Miten läpinäkyvänä tätä MM-kisojen hakuprosessia voi näkemyksesi mukaan pitää?

– Tämä haku on sillä tavalla läpinäkyvä, että kaikki on saanut samat tiedot. Aikataulu on ollut kaikilla tiedossa. En sitten tiedä, mikä se muu voisi olla.

– Kaikille asetettiin samat hakukriteerit ja tiedossa oli, että päätöstä tehdään. Vanha tapa on aina ollut, että päätös seuraavien MM-kisojen isännyydestä tehdään ennen MM-kisoja viimeistä edellisessä Fiban hallituksen kokouksessa. Se sattui olemaan tänään. Viimeinen on Filippiineillä MM-kisojen alla (ensi syksynä).

MM-kisojen myöntäminen Qatarille on nostanut runsaasti kritiikkiä juuri näiden mainittujen ihmisoikeusasioiden vuoksi. Miten vastaisit siihen?

– Tämän päivän kisaehdokkaan esityksen perusteella minä kykenin sen päätöksen tekemään. Kyllä siellä on tehty myös paljon hyvää. Tämän alueen maat ovat hyvin erilaisia. Missä sitten halutaan kehitystä viedä eteenpäin, niin täytyy katsoa myös niihin maihin.

– Olen ymmärtänyt, että Qatar on ollut avoimemmasta päästä sillä suunnalla. Maat on erilaisia siellä.

Zitting kertoo jättävänsä tehtävänsä Fiban hallituksessa ensi syksyn MM-kisojen yhteydessä järjestettävän kokouksen jälkeen. Hän on istunut luottamustoimessaan vuodesta 2019, joten nelivuotiskausi tulee luonnolliseen päätökseensä.

– Parempi luopua aiemmin kuin myöhemmin. Ei täällä hallituksessa loputtomiin istuta. Minun pestini loppuu yleiskokoukseen, joka on täällä Filippiineillä, kun kisat alkavat, Zitting kertoo.

Pitkän ja merkittävän työn koripallokabineteissa tehnyt Zitting, 67, kertoo jättävänsä paikkansa myös Euroopan koripalloliiton hallituksessa kuukauden päästä.