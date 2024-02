Tämä on huono uutinen muille – Jonne Halttunen varoittaa Kalle Rovanperän iskukyvystä: "Yleensä sen näkee siitä"

Rovanperä ja Halttunen ovat ajaneet tällä viikolla testejä Ruotsia silmällä pitäen ja he osallistuivat jo helmikuun alussa ajettuun Tunturiralliin. Tässä suhteessa testit eivät tunnu millään muotoa paluulta työpaikalle.

– No, ei oikeastaan. Olimme jo Tunturissa testaamassa ja sillä tavalla tämä on itselle vain jatkumoa siihen, Jonne Halttunen sanoi MTV Urheilulle.

– On joo, ja onhan tämä pirun maukasta. Viime viikko oltiin testaamassa, mutta kyllähän me niin kuin rallia ihan sinällään ajettiin ja nautiskeltiin. Ruotsihan on kiva kisa ja nyt tuntuu, että sekä miehet että autot ovat tikissä, joten hyvällä fiiliksellä voi lähteä kisaan, Halttunen sanoi.