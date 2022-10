Palkatonta työtä, painostusta, uhkailua ja pahoinpitelyjä – KRP tutkii jopa tuhannen uhrin törkeää ihmiskauppavyyhtiä rakennusalalla

Käräjäoikeus on aiemmin vanginnut jutussa viisi henkilöä. Jutun tutkinnanjohtajan Marko Heinosen mukaan vangitsemista on jatkettu näistä yhden kohdalla.

– Neljä heistä on päästetty vapaaksi, koska heitä ei enää ole tarvetta pitää vangittuina. Epäilyistä heitä ei todellakaan silti ole vapautettu, Heinonen kertoo MTV Uutisille.

Palkkoja jäänyt saamatta

KRP:n mukaan ihmiskauppatutkinta keskittyy rakennusalan yrityksiin. Uhrit ovat yrityksissä työskennelleitä ulkomaalaisia henkilöitä, jotka on "houkuteltu" Suomeen töihin.

– He ovat matkustaneet Suomeen ulkomailta eri maista rakennusalan töihin. Sitten asiat eivät olekaan menneet niin kuin on sovittu, Heinonen kuvailee.

– Työntekijöiltä on jäänyt palkkoja saamatta. Heitä on painostettu, uhkailtu ja osaa on pahoinpidelty.