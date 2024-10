Juhlat Närpiön seurantalolla loppuivat poliisin väliintuloon

Mitkä tapahtumat on ilmoitettava poliisille? Tilaisuus tai tapahtuma on yleisötilaisuus silloin, kun se on avoin kenelle tahansa, joko ilmaiseksi tai pääsylipun ostamalla. Tyypillisiä yleisötilaisuuksia ovat erilaiset messut ja markkinat, urheilukilpailut, näytökset ja yleisölle suunnatut juhlat. Ainakin seuraavista tilaisuuksista on syytä tehdä ilmoitus: • suuret tapahtumat (useita satoja osallistujia)

• myöhäisiltaan tai yöhön kestävät tapahtumat (klo 22 jälkeen)

• tapahtumassa tarvitaan järjestyksenvalvontaa tai liikenteenohjausta

• tilaisuus vaatii pelastussuunnittelua (kyseessä yli 200 ihmisen tilaisuus) Ilmoitus julkisesta tilaisuudesta on jätettävä poliisille viimeistään viisi päivää ennen tilaisuuden alkamista. Ilmoituksessa on oltava täydelliset tilaisuutta koskevat tiedot. Jos on epäselvyyksiä siitä, mitä tietoja on annettava, ilmoitus on syytä tehdä muutama viikko etukäteen ja olla yhteydessä poliisiin ennakkoon. Lähde: Poliisi.