Tämä mies on rengastanut 150 000 lintua – MTV pääsi mukaan viirupöllöpesälle, josta löytyikin vastasyntynyt poikue

Jukka Tanner löysi rengastamisen vuonna 1985, minkä jälkeen harrastus on vienyt miehen mukanaan. Rengastuksen tarkoituksena merkitä lintu yksilöllisesti. Tällä hetkellä Tanner on rengastanut noin 150 000 lintua.

– Rengastus on sellaista perustutkimusta. Emojen kontrollointi on tärkeää, että voidaan seurata pesivää pöllöpopulaatiota.

Tanner on seurannut pöllöjä yli 35 vuotta, joten hänellä on paljon tietoa eri pöllölajeista.

– Viirupöllö on laji, joka on yksi pesäpaikkauskollisimpia. Sille on äärimmäisen tärkeää, että elinympäristö pysyy elinvoimaisena.