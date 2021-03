Pöllöt ovat nyt aktiivisia ja niiden huhuilua voi kuulla kaupungeissakin – pöllöt tarvitsevat myyriä ja vanhoja metsiä

Ilta hämärtyy ja rengastaja Hannu Ekblom virittää pöllöverkkoja Särkisalossa. Lintuja houkutellaan paikalle sarvipöllön huhuilulla ja myyrän vikinällä. Ensin verkkoon lentää vanha tuttu lehtopöllö, jonka Ekblom on rengastanut vuonna 2014. Sen jälkeen sarvipöllö toisensa jälkeen. Linnut mitataan, punnitaan ja rengastetaan. Sen jälkeen ne pääsevät jatkamaan matkaansa.

– Pöllö on mielenkiintoinen laji, kun niitä näkee harvemmin, oikeastaan vain öisin. Sen takia olen ruvennut yöllä rengastamaan niitä, kertoo Ekblom.

Lehtopöllöt ja varpuspöllöt kaupunkilajeja

Nyt on hyvä aika lähteä pöllöretkelle. Illalla tai yöllä on parhaat mahdollisuudet kuulla pöllöjen huhuilua.

– Nyt on pesintä alkamassa monella ja osa kyllä on jo hautomassakin. Aktiviteetti on kova tällä hetkellä. Huhuilua saattaa hyvinkin kuulua, vinkkaa Ekblom.