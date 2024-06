Tämä mies nousee Henrikssonin tilalle eduskuntaan

Kolmekymppinen maatalousyrittäjä Christoffer Ingo Vaasan vaalipiiristä nousee RKP:n kansanedustajaksi, kun puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson lähtee europarlamenttiin. Ingo sanoo olevansa "ready to go" töihin eduskuntaan. Hän on ehdolla myös RKP:n varapuheenjohtajaksi, joskin miettii vielä, miten voisi parhaiten palvella puolueen jäseniä.