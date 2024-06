Eduskuntaan nousijoiden joukossa Nato-kriitikko ja oululainen koulupoliisi

Kokoomuksen eduskuntaryhmään on tulossa kaksi vaihdosta. Pekka Toverin tilalle on nousemassa Uudeltamaalta rahoitusalan ammattilainen Martin Paasi . Aura Sallan tilalle eduskuntaan nousee puolestaan lääkäri, Husin toimialajohtaja Maaret Castrén Helsingistä.

Yrttiaho, Jokelainen ja ehkä Lohikoski

Vasemmistoliiton ryhmässä on luvassa jopa kolme vaihdosta. Li Anderssonin tilalle Varsinais-Suomesta on nousemassa Johannes Yrttiaho, joka putosi eduskunnasta viime vaaleissa. Hän on vastustanut Suomen Nato-jäsenyyttä ja kritisoinut Suomen hävittäjähankintoja sekä EU:n sotilaallista apua Ukrainalle.