Tämä mahdollisti Esapekka Lapin komean nousun kärkeen – riskitaktiikan taustalla yksi iso onnistuminen: "Ei ole Grönholm siellä"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Sardinian-viikonloppu on talleille ja kuljettajille vaikea paitsi poikkeuksellisten sääolojen myös rengasvalintojen osalta. Viikonlopun päärengas on kova, ja siksi harvat pehmeät renkaat on osattava käyttää tavanomaista viileämmissä ja kosteissa olosuhteissa oikeilla hetkillä.