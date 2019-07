Tämä Kampin epäillystä ampujasta tiedetään nyt: Perheenisä, jonka ystävät järkyttyivät veriteosta – joutunut itse pahoinpitelyn uhriksi

Vilkkaalla risteysalueella ammuttiin useita laukauksia. Kahteen mieheen osui, ja he haavoittuivat vakavasti. Kolmas oli aivan yhden uhrin vieressä, mutta hän ei tiettävästi saanut vammoja.

"Tunsin hänen perheensä"



– Hän on hyvin auttavainen, rauhallinen ja rehellinen ihminen. Sitä samaa voit kysyä keneltä vaan. Kaikki pitivät hänestä, kertoo saneerausyrityksessä esimiesasemassa toimiva työntekijä MTV Uutisille.

– Hän on minun kaverini. Kerran, kun selkäni oli kipeä ja talvirenkaat piti vaihtaa autooni, hän tuli heti auttamaan. Hän oli myös perheen isä ja tunsin hänen perheensä.

Rakennusalan toimitusjohtaja

Murhan yrityksistä epäilty mies toimii rakennusalan yrityksen toimitusjohtajana. Vuonna 2014 perustettu yritys on rekisteröity Vantaalle, ja sen liikevaihto liikkuu reilussa miljoonassa eurossa.

Epäilty on kosovolaistaustainen, ja hän on asunut ainakin viime vuosina pääkaupunkiseudulla, väestötietojen mukaan nykyisin Vantaalla ja sitä ennen Helsingissä.

Tekijällä ei rikostaustaa – joutui itse pahoinpitelyn uhriksi

Sen sijaan käräjillä on vireillä juttu, jossa mies itse on joutunut pahoinpitelyn uhriksi viime marraskuussa Espoossa. Pahoinpitelystä syytetään kosovolaistaustaista espoolaismiestä, ja syyte on nostettu vasta pari viikkoa sitten.