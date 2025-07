Tältä Veikkausliiga-seuran upouudella stadionilla näyttää – "Erittäin täydellinen"

Veikkausliigassa pelaava FF Jaro astelee tänään perjantaina upouudelle stadionille, kun se pelaa ensimmäisen ottelunsa Project Liv Arenalla.

Uusi stadion on ensimmäistä kertaa käytössä perjantaina, kun Jaro isännöi VPS:ää.

Stadionin kapasiteetti on 3 600 katsojaa.

Jaron urheilujohtaja Fredrik Haga on enemmän kuin tyytyväinen lopputulokseen.

– Olen ollut tässä projektissa yli viitisen vuotta. Alun perin lähdettiin rakentamaan pienempää stadionia, mutta lopputulos on parempi kuin silloin alussa mietittiin. Aivan mahtava ja hieno stadion. Juuri meidän ympäristöömme sopiva. Erittäin täydellinen, Haga kertoo MTV Urheilulle.

– Meillä keskiarvo ollut vajaa 2 000 katsojaa. Tänään se on loppuunmyyty, mutta normaalitilanne on varmaan se, että meidän yleisökeskiarvo tulee olemaan 2 400 – 2 500. Silloin tämä kompakti stadion, kun aurinko- ja pääkatsomo on täynnä. Uskomme, että täällä on aina hyvä tunnelma sen takia, Haga jatkaa.

Jarossa uskotaan, että uusi stadion tuo tulevaisuudessa myös uusia mahdollisuuksia urheilullisesti.

– Totta kai talous paranee, kun on paremmat olosuhteet. Urheilullisesti on helpompi rekrytoida pelaajia ja toimihenkilöitä, kun kaikki haluavat tehdä töitä hyvässä toimintaympäristössä, Haga sanoo.

Katso videolta, miltä Jaron uudella kotistadionilla näyttää.

Juttua muokattu klo 18.53: Lisätty Jaro-pomo Fredrik Hagan kommentit.