Tältä näyttää Suomen puhutuin pelikenttä – sensaatiotemppu aiheutti ison listan vaatimuksia: "Elinkaaren loppupuolella"

EIF:llä on töitä tehtävänä täyttääkseen Veikkausliigan vaatimukset ennen kauden 2024 alkua. Suurin ongelma on ollut tammisaarelaisten stadionin kotistadionin tekonurmi, joka täytyy uusia täysin vastaamaan Fifan vaatimuksia kansainvälisille otteluille.

Nykyinen tekonurmi on ollut käytössä vuodesta 2016 lähtien. Kriteerinä nurmen pätevyydelle toimii Fifan virallinen testi, joka suoritetaan kerran vuodessa.

– Se on tämä testi, että miten pallo pomppii ja vierii. Jos ei täytä sitä, niin on pinnanvaihto edessä. Tämä kenttä on päivittäin koulujen käytössä ja aika monta vuotta ollaan pelattu. Ollaan tämän elinkaaren loppupuolella, Niemi kertoi Tammisaaren kentän kunnosta.