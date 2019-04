Tältä näyttää sarvikuonon vastasyntynyt poikanen: 7-vuotias Akuti synnytti pienokaisen keinohedelmöityksen avulla – Harvinainen sarvikuonolaji sai uuden perheenjäsenen Miamissa

Tarhan 7-vuotias sarvikuono, Akuti, synnytti ensimmäisen poikasensa tiistaina puoliltapäivin. Syytä juhlaan on ainakin kahdesta syystä: sarvikuonot lukeutuvat uhanalaisiin eläinlajeihin ja vastasyntynyt yksilö on historian ensimmäinen keinohedelmöityksellä syntynyt intiansarvikuono.

CNN:n mukaan uuden tulokkaan sukupuolta ei vielä tiedetä, eikä sille ole ehditty antaa nimeäkään. Se kuitenkin on kerrottu julkisuuteen, että emo ja pienokainen näyttävän voivan hyvin. Eläinlääketieteellisten testien jälkeen parivaljakon kunnosta saadaan enemmän tietoa.

Myös uuden perheenjäsenen isän, 18-vuotiaan Surun, on kerrottu voivan hyvin. CNN kertoo, että keinohedelmöitykseen päädyttiin, kun luonnollinen jalostus epäonnistui useita kertoja.

Intiansarvikuono on erittäin uhanalainen ja sitä on maailmassa noin 3500 yksilöä. Ei siis ihme, että sukupuuttoon kamppailevan eläinlajin yksi lisäyksilö on ilonaihe ympäri maailmaa.