Suloinen apinavauva äitinsä huomassa! Vakavassa vaarassa oleva simpanssilaji lisääntyi brittieläintarhassa – "Mandy on loistava äiti"

Eläintarha kuvailee pienokaisen syntymää valtavan merkittäväksi seikaksi sen lajille. Eläintarhan mukaan Länsi-Afrikan simpansseja on jäljellä vain 18 000 yksilöä Afrikassa. Se on eläintarhan tiedotteen mukaan lisäksi ensimmäinen simpanssilaji, joka on lisätty äärimmäisen uhanalaisten apinoiden listalle.