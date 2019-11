Tältä näyttää Jari Aarnion talossa – Poliisi järjesti huutokaupan, hinta kivunnut merkittävästi jo yhdessä päivässä

Huutokauppaa hallinnoivan rikosylitarkastaja Juha Henttalan mukaan kohteen myynti on alkuvaiheessa, joten vielä on vaikea sanoa, kuinka suurta kiinnostusta se saa osakseen.

– Tietysti tässä on taustalla useamman vuoden julkisuushistoria, joten saattaa olla, että kiinnostusta löytyy, hän sanoo.

Suurin tarjous 260 000 euroa

Jutun julkaisun hetkellä korkein kohteesta tehty tarjous on 260 000 euroa. Tarjouksia on tullut 97 kappaletta ja kilvoittelevia huutajia on ollut yhteensä 26. Huutokauppa aukesi eilen tiistaina.