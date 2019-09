Keski-Pohjanmaan sote-yhtymä aloittaa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut – 14 miljoonan säästötarve ensi vuodelle

Yt-neuvotteluiden syynä on 14 miljoonan euron säästötarve ensi vuodelle. Sen toteuttamiseksi kuntayhtymä harkitsee keinoja toimintansa uudelleenjärjestämiseksi. Tähän mennessä se on päättänyt ulkoistaa vanhusten tehostetun palveluasumisen.

Soitella on 3 800 työntekijää. Neuvotteluiden tavoite on vähentää 220 henkilötyöpanosta. Henkilötyöpanos on laskennallinen määre, ja yksi työpanossäästö voi koskettaa useampaa ihmistä, Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi kertoo.