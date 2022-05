Talouskurimus vähentää seurakuntia Suomessa – kirkkohallitus lakkauttaa nyt nämä kuusi seurakuntaa

Kirkkohallitus on jo aiemmin tänä vuonna hyväksynyt Sulkavan seurakunnan liittämisen Savonlinnan seurakuntaan.

Heikko talous vaivaa pieniä seurakuntia

Liitosten taustalla on pääosin liitettävien seurakuntien heikko taloustilanne. Kirkkohallituksen esitysaineistosta ilmenee, että joidenkin seurakuntien maksukykyä on kuvailtu kriisitermein.Toisaalta seurakunnat ovat myös työntekijämäärältään pieniä, mikä on voinut kasvattaa riskiä sille, ettei kaikkia tehtäviä ole saatu hoidettua.