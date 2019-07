Temppeliaukion kirkko tienasi viime vuonna turisteilla yli 1,6 miljoonan euroa – tulot uppoavat muun muassa sielunhoitoon ja tiloihin kauppakeskus Triplassa

Temppeliaukion kirkossa Helsingin Töölössä kävi viime vuonna 850 000 matkailijaa, ja he toivat seurakunnalle pääsylipputuloja 1 643 000 euroa. Kirkko on Helsingin kolmanneksi suosituin matkailunähtävyys Linnanmäen ja Suomenlinnan jälkeen. Kävijöistä iso osa on risteilyturisteja ja aasialaisia ryhmämatkailijoita.