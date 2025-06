Piispa Teemu Laajasalo MTV:lle: Seurakunnat ovat osin itse syypäitä talousahdinkoonsa

Kiristynyt taloustilanne on pakottanut seurakuntia luopumaan rakennuksistaan, joissain tilanteissa myös kirkoista. Seurakunnat ovat osin itse syypäitä talousahdinkoonsa, katsoo Helsingin piispa Teemu Laajasalo.

Kirkon jäsenmäärä on ollut laskussa vuosikymmeniä. Esimerkiksi Helsingin Kallion seurakunnan kirkkoon kuuluvien määrä on kutistunut 1950-luvulta 90 prosentista 43:een.

Alueella sijaitseva Alppilan kirkko lopetti toimintansa toukokuun lopussa.

Kiinteistöstä luopumiseen kerrottiin olevan syinä talotekniikan, katon ja putkien peruskorjauksen tarve.

Mutta onko Alppilan kirkon lopettamisen syynä kirkon jäsenkato, piispa Teemu Laajasalo?

– Kyllä ja ei. Kyllä siinä mielessä, että kun väkeä on vähemmän, niin ilman muuta joudutaan kiristämään taloutta. Ei siinä mielessä, että tämä liittyy Helsingin erityiskysymykseen, jota ajattelen, että on itseaiheutettu ongelma. Meillä on sellaiset sisäiset vuokrat, joissa jokainen kirkkotila on seurakunnalle käytännössä liian kallis ja ne (kulut) siirtyvät seurakuntayhtymälle.

Helsinki on muutamia vuosia sitten muuttanut kirkon sisäisten vuokrien järjestelmää. Tämä on johtanut siihen, että seurakunnat maksavat kirkkotiloistaan sisäistä vuokraa.

– Helsingin kysymykset ovat koko maan suhteessa aika poikkeuksellisella tavalla järjestelty.

Laajasalon mukaan lähtökohtainen ajattelutapa on, että kirkko luopuu ylimääräisistä tiloista – kulut huomioiden.

