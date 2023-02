Tallipomo myönsi: Ott Tänak säästyi hyvällä tuurilla Esapekka Lapin kohtalolta – "Hänelle olisi voinut käydä niin"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– Joskus tarvitaan myös hieman onnea kovaa ajamisen ohella. Nyt kävi näin, mutta kamppailu on vielä käynnissä ja sitä on hienoa seurata.

Tänakilla on kilpailussa 8,6 sekunnin etumatka Breeniin, jonka auton hybridiyksikkö ei toiminut kunnolla lauantain jälkimmäisellä lenkillä. Millener toivoo, että Tänak voi palauttaa M-Sport Fordin voittokantaan yli vuoden tauon jälkeen.

– Viime vuosi oli meille hankala. Tiesimme kuitenkin sen, että meillä on hyvä tiimi ja auto, kunhan palaset saadaan paikoilleen. Se on fantastista, että Ott on näyttänyt automme olevan nopea, Millener hehkutti.