Tallink Siljan risteily sujui rauhallisesti, kunnes Klamydia nousi lavalle – matkustajat pakkaantuivat tanssilattialle: "Onko siellä ollut oireilevia ihmisiä, sitähän me ei tiedetä"

Penttilän mukaan turvajärjestelyt ovat muuten toimineet laivalla mainiosti, ja risteilykansa on käyttäytynyt rauhallisesti. Yökerhossa maskeja ei hänen mukaansa kuitenkaan juuri näkynyt.

Näin Tallink Silja vastaa

Nöjdin mukaan yökerhossa on pyritty järjestämään kaikille kävijöille istumapaikat. Se ei ole valitettavasti keikan aikana toteutunut.

– Tanssilattia sinällään ei ole ollut suljettuna. Lavan eteen on voinut halutessaan mennä. Olemme kehottaneet ihmisiä pitämään turvavälejä ja maskeja. Kuvista ja videoista on ollut nähtävissä, että ihmiset ovat innostuneet ja paikalla on ollut enemmän porukkaa, Nöjd kertoo.