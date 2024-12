Näin Eagle S -tankkeri otettiin haltuun yön operaatiossa Suomenlahdella – tuhoja useassa merikaapelissa

Esitutkintaa johtaa keskusrikospoliisi. Asiaa tutkitaan tällä hetkellä epäiltynä törkeänä tuhotyönä.

Suomen ja Viron välisen sähkönsiirtokaapelin vaurion aiheuttamisesta epäilty alus on ankkurissa Suomen aluevesillä. Alueelle on määrätty kolmen kilometrin lentokielto, kertoi poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki tiedotustilaisuudessa.

Alukselle noustiin hieman keskiyön jälkeen, jolloin viranomaiset pääsivät turvaamaan todistusaineistoa, tekemään tarkastuksia ja puhuttamaan laivan miehistöä ja päällystöä. Viranomaiset ovat laivalla edelleen.

– Selvitetään, onko kyseessä tahallinen teko vai vahinko. Lisäksi selvitetään kaikki muutkin asiat, teon laajuus, asianosaiset ja niin edelleen, kertoi tutkinnanjohtaja Sami Paila.

Tutkinnassa tehdään tiivistä yhteistyötä suomalaisten viranomaisten ja tarvittaessa myös ulkomaisten tahojen kanssa.

Ankkurin epäillään aiheuttaneen vaurion

Kaapelivaurion aiheuttamisesta epäillään Cookinsaarten lipun alla seilaavaa 135-metristä öljytankkeria nimeltä Eagle S. Viranomaisten mukaan laiva ei ennen ole ollut Suomenlahdella.

Tullin mukaan alus kuuluu Venäjän niin sanottuun varjolaivastoon. Varjolaivastolla tarkoitetaan, että laiva ei kuulu länsimaiden tunnustamien vakuutusten piiriin. Laivan lastina on bensiiniä, joka on lastattu sen kyytiin Venäjällä.

Rajavartiolaitoksen mukaan öljytankkerin ollessa kaapelin lähistöllä sitä pyydettiin nostamaan ankkuri ylös. Tuolloin huomattiin, että ankkuri ei enää ollut ankkuriketjun varassa.

– Käsityksenä on, että ankkuri on aiheuttanut vauriot, kerrottiin tiedotustilaisuudessa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan kaapelivaurion tyyppisiin tilanteisiin on varauduttu ja niihin on mahdollisuus reagoida nopeasti. Infra on rakennettu sellaiseksi, että se kestää useampiakin samanaikaisia häiriötilanteita.

Sähkönsiirtokaapelin lisäksi vaurioita on neljässä telekaapelissa.

Sähkönsiirtoyhteys katkesi joulupäivänä

Suomen ja Viron välinen sähköyhteys Estlink 2 katkesi joulupäivänä puolenpäivän jälkeen. Kantaverkkoyhtiö Fingrid kertoi torstaina puoliltapäivin, että Suomen ja Viron välisen sähkönsiirtoyhteyden vika on paikannettu merikaapeliin.

Fingridin mukaan vikatilanne ei ole vaarantanut sähköjärjestelmän toimintaa Suomessa. Sähköjärjestelmä toimii normaalisti, ja sähkön riittävyys on tällä hetkellä hyvä. Tilanne voi tältä osin muuttua huonommaksi, jos säätilanne kylmenee pidempiaikaisesti.

Kaapelin korjaustöiden arvioidaan kestävän useita kuukausia.

Tankkeri saatettiin Porkkalan edustalle

Meriliikennettä seuraavan Marinetraffic-seurantapalvelun perusteella Eagle S -alus hidasti selkeästi kulkuaan kaapelivaurion havaitsemisen aikoihin.

Palvelun seurantatietojen perusteella Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Turva saattoi kyseisen tankkerin Porkkalan edustalle alkuillasta joulupäivänä. Molemmat alukset olivat varhain tapaninpäivän aamuna edelleen Porkkalan edustalla.

Öljytankkeri oli Marinetrafficin mukaan matkalla Pietarista Egyptiin.

Meriliikenteestä uutisoivan perinteikkään brittijulkaisun Lloyd's Listin mukaan Eagle S -tankkeri on Venäjän öljyä kuljettavaa niin kutsuttua pimeää laivastoa.

Julkaisu määrittelee pimeään laivastoon kuuluvaksi yli 15-vuotiaat alukset, joiden todellinen omistaja ei ole tiedossa ja joiden ainoa tehtävä on kuljettaa öljyä pakotteiden alaisesta maasta. Liusäksi ne ovat tehneet Yhdysvaltain hallinnon määrittelemiä harhaanjohtavia meriliikenteen käytäntöjä.

Lloyd's Listin mukaan kyseinen tankkeri on Arabiemiraateista olevan Caravella-yrityksen ainoa alus. Heinäkuussa brittijulkaisu uutisoi noin 20 vuotta vanhan huonokuntoisen Eagle S -tankkerin olevan turvallisuus- ja ympäristöriski.

Itämeren pohjassa kulkevien kaapeli- ja kaasuputkien viimeaikaisiin vaurioihin on yhdistetty kiinalaisia tai kiinalaisomisteisia aluksia. Kiinalaisen Yi Peng 3 -laivan epäillään vaurioittaneen marraskuussa Itämerellä Suomen ja Saksan sekä Ruotsin ja Liettuan välisiä merenalaisia kaapeleita kiskomalla ankkuriaan merenpohjassa.

Vuosi sitten lokakuussa vaurioitui Suomen ja Viron välillä kulkeva kaasuputki Balticconnector. Siihen syylliseksi on epäilty kiinalaisomisteista rahtialus Newnew Polar Bearia.

Ei vaikuta lähipäivien sähkönhintaan

Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkäsen (kok.) mukaan lähipäivien sähkön hintaan vialla ei todennäköisesti ole merkittävää vaikutusta.

Suomen sähkön hintaa laskee lähipäivinä erittäin tuulinen ja lauha sää. Lisäksi teollisuuden sähkön tarve on joulun lomakauden vuoksi tavallista alhaisempi, työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa sanotaan.

Suomesta on sähkönsiirtoyhteydet Viroon, Ruotsiin ja Norjaan. Estlink 2 on Suomen ja Viron välinen sähkönsiirtoyhteys, ja sen siirtokapasiteetti on 650 megawattia. Sähkönsiirtoyhteyden kokonaispituus on 170 kilometriä.

Siitä 145 kilometriä on merikaapelia. Suomen puolella on 14 kilometriä avojohtoa ja Viron puolella 12 kilometriä maakaapelia. Yhteys on valmistunut vuonna 2014.

Toinen Suomen ja Viron välinen sähkönsiirtokaapeli Estlink 1 toimii tällä hetkellä normaalisti.

Virolainen kantaverkkoyhtiö Elering kertoi keskiviikkona, että Viron sähkön toimitusvarmuus on taattu eikä Estlink 2:n toimimattomuus aiheuta välittömiä ongelmia. Sähkö käytetään ensin varastoista loppuun, ja jos Estlink 2:n vika jatkuu vielä sen jälkeen, on sähköntuotantoon olemassa varakapasiteettia niin Virossa, Latviassa kuin Liettuassakin.

Jos Estlink 2:n katko jatkuu pitkään, voi se heijastua sähkön hintaan.

– Mutta siihen vaikuttavat monet eri asiat, kuten esimerkiksi se, paljonko on tuulivoimaa tarjolla, mikä on sähkönkulutus ja minkälainen on sää, sanoi Eleringin hallituksen jäsen Reigo Kebja STT:lle keskiviikkona.