Tällaista Pelé-kunnianosoitusta Fifa pyytää joka maalta maailmassa

Tuhansittain surijoita on kokoontunut Sao Paulon Santosissa sijaitsevalle Urbano Caldeira -stadionille jättämään jäähyväiset ja osoittamaan kunnioitusta torstaina kuolleelle brasilialaiselle jalkapallolegendalle Pelélle. Maailman kaikkien aikojen parhaimmaksi jalkapalloilijaksi monissa arvioissa todetun Pelén arkku on keskellä kenttää stadionilla, joka on Pelén entisen seuran Santosin koti.