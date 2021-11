Tällaista on vaatteiden shoppailu ilman värejä – Natashan havainnollistavat videot kertovat värisokean arjesta

Natasha Caudill on 23-vuotias nainen, jolla on sairaus nimeltä achromatopsia. Se on täydellisen värisokeuden aiheuttava silmäsairaus. Terve.fi:n mukaan täydellinen värisokeus tarkoittaa värinäön puutetta, jossa henkilön näkövaikutelma vastaa mustavalkoista kuvaa.