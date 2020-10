Presidentti Trumpin koronan hoitoon käytettyjen lääkkeiden hyödyistä ei ole tieteellistä näyttöä – toisen lääkkeen teho perustuu vain koe-eläimillä tehtyihin havaintoihin

Tärkeää oikea ajoitus

Joissakin tutkimuksissa on Järvisen ja Vapalahden mukaan osoitettu, että koronaviruksen aiheuttaman taudin paheneminen johtuu suurella osalla potilaista todennäköisesti heidän oman immuunijärjestelmänsä aktivoitumisesta.

Tutkimusten mukaan monilla potilailla myös kehon virusmäärät ovat taudin pahenemisvaiheessa korkeampia. Näin ollen virusmäärien vähentämisellä heti infektion alkuvaiheessa saattaisi olla vaikutusta taudista toipumiselle, jos virusmäärällä on vaikutusta taudin pahenemiselle.

Vapalahti arvelee, että Donald Trumpin tapauksessa lääkkeen vaikutus on juuri siinä, että sitä on päästy antamaan optimaalisen aikaisin.

– Sen sijaan nämä kortisonityyppiset, immuunijärjestelmää rauhoittavat lääkkeet ovat hyödyllisempiä siinä vaiheessa, kun tämä immuunijärjestelmän ylireaktio on sitten toisella sairausviikolla, Vapalahti pohtii.

Lääkkeiden tehot perustuvat teoreettisiin oletuksiin

Joissakin tutkimuksissa on todettu, että remdesiviiri voisi lyhentää sairaalassaoloaikaa, mutta koronaviruksen aiheuttamaan taudin saaneen potilaan kuolemanriskiin sillä ei ole todettu olevan vaikutusta.Remdesiviiri on tutkimusten mukaan hyödyllisempää heti infektion alkuvaiheessa annettuna.

Toista lääkettä testattu koe-eläimillä

Toinen Donald Trumpin saama hoito on lääkeyhtiö Regeneronin kehittämä synteettinen vasta-ainelääke. Regeneronin lääkettä tutkitaan Yhdysvalloissa parhaillaan kliinisesti, eli sitä käytetään ihmisillä, mutta sillä ei toistaiseksi ole sääntelyviranomaisten hyväksyntää.

– Kyllä tämä on täysin kokeellista hoitoa, joka perustuu tietynlaisiin teoreettisiin koeputkessa tai eläimillä tehtyihin havaintoihin ja siitä johdettuihin oletuksiin, Järvinen sanoo.

Vasta-ainelääkkeen tehoa tutkitaan

– Ihmiskokeista on vielä vähän tietoa. Niistä on alustavaa tietoa, mitä tehoa lääkkeellä voisi olla, Vapalahti sanoo.Tutkimuksissa on törmätty myös siihen, että tietynlaisia vasta-aineita sisältävä toipilasplasma saattaisi jopa vaikeuttaa lääkkeen saaneen koronapotilaan tautia.