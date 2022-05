Tällaisia kehuja ei noin vain jaella – Slovakian valmentajalta megaluokan sanat Jukka Jalosen Leijonista

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 13.-29.5.2022 Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta, Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta. Parhaat palat ja kisatunnelmat suorana mtv-palvelussa ja MTV Uutiset Live -kanavalla. Kaikki kisauutiset ja -videot sekä otteluohjelma MM-jääkiekon verkkosivuilla. Muista myös ladata MTV Uutisten uusittu sovellus, niin tiedät ensimmäisenä kaikki kisojen käänteet.

Slovakia järkytti Suomea ja johti Tampereella perjantai-iltana pelattua puolivälierää 2–0, mutta Marko Anttila nosti Suomen kahdella maalillaan tasoihin ja Sakari Manninen iski Leijonat kolmannessa erässä johtoon. Saku Mäenalanen niittasi varsinaisen peliajan viimeisellä sekunnilla Anttilan syötöstä päätöslukemiksi 4–2 tyhjään rysään.

Suomi oli voittanut B-lohkon ja oli suuri ennakkosuosikki A-lohkosta vaikeuksien kautta neljäntenä jatkoon selviytynyttä Slovakiaa vastaan. Slovakit löivät kuitenkin pöytään ennakkoluulottoman esityksen.

– Käytimme paljon aikaa yrittäen kertoa joukkueellemme, että he voivat päihittää kenet tahansa. Uskon, että voimme päihittää kenet tahansa, kun pelaamme peliämme. Se on peli, jota täytyy pelata kokonaiset 60 minuuttia. Sitä on hyvin vaikea pelata nopeudella, jolla pelaamme, Ramsay sanoi.

Päävalmentaja analysoi, ettei Slovakia tässä torstaina täysin onnistunut.

– Kun annoimme erän lopussa maalin 2–1:een sen sijaan, että peli olisi ollut 2–0, se satutti hiukan. Se antoi heille elämänlankaa.

– He tulivat aika lujaa ja alkoivat viedä peliä. He voittivat enemmän kamppailuja ja väsyimme hiukan. On vaikea pelata meidän systeemiämme. Me vähän väsyimme.

"Saarnasimme ja saarnasimme"

Positiivistakin oli. Se koski sitä, että Slovakian valmennus oli peräänkuuluttanut laukomista.

– Me saarnasimme ja saarnasimme, että ampukaa kiekkoa. Ampukaa sitä. He eivät kuitenkaan halua ampua ennen kuin he ajattelevat, että he voivat maalata.

Ramsay kiteytti slovakkien molempien maalien syntyneen sen tuotteena, että joukkue ampui kiekkoa maalia kohti.

– "Rego" (toisen maalin tehnyt Pavol Regenda) oli lapioimassa irtokiekkoa ahnaasti ja (ensimmäisen maalin viimeistellyt Adam) Sykora meni maalille maila ulkona kyttäämään ohjausta, Ramsay sanoi ja luonnehti Sykoran maalia "niin hienoksi".

"Tekevät yksityiskohdat paremmin kuin kukaan"

Taisto oli kuitenkin Ramsayn mukaan turhauttava.

– Aloitimme hyvin ja väläyttelimme. Päädyn silti aina tunteeseen, että jätimme jotain pöydälle. Jotain oli odottamassa, että löisimme kätemme siihen.

– Meidän täytyy jatkaa työntekoa, löytää tavat ottaa ohjat pelistä ja uskoa siihen. Uskon, että me voimme voittaa kenet tahansa, mutta heidän täytyy uskoa kokonaiset 60 minuuttia.

Oli uskoa tai ei, Leijonien lyömisessä arvoturnauksissa on viime vuosina vain harva joukkue onnistunut. Ramsay jakoikin MTV Urheilun kysyessä Suomen pelaamisesta Leijonille mitä valtaisimmat kehut.

– He ovat parhaita siinä mitä he tekevät.

– Kun käännät peliä heitä vastaan, he iskevät lujaa päälle. Kun he saavat kiekon, he taistelevat lujaa. He tekevät yksityiskohdat paremmin kuin kukaan tässä bisneksessä tällä hetkellä.

– Minun olisi vaikea kritisoida heitä. He löytävät keinot voittaa. He ovat tässä parhaita.

Ramsay analysoi, että Leijonilla kaikki toteuttavat samaa sapluunaa jäällä.

– Ei ole väliä, kuka jäälle menee, he pelaavat samalla tavalla.

– Joka peli on samanlainen. He taistelevat, he pelaavat kovaa ja ovat todella hyvin valmennettuja.

Tulevaisuuden joukkue

Slovakialla on Leijonien tasolle kokonaisuudessaan matkaa. Ramsay allekirjoittaa arvion lukuisia nuoria pelaajia pursuavasta Slovakiasta tulevaisuuden joukkueena.

– Me yritämme rakentaa joukkuetta nopeuden ja hyökkäyksen varaan. Vaatii työtä kehittää hyviä nuoria poikia astumaan esiin ja ottamaan tärkeitä rooleja.

Ramsay sanoo uskovansa vahvasti nuorten slovakialaispelaajien tulevaisuuteen.