Ranskan päävalmentaja havahtui Juhani Tammiseen kesken Leijonat-pelin – täräytti "Tamista" huiman kuvauksen

– Ranskan pelaajat eivät usein saa mahdollisuutta pelata maailmanmestareita vastaan. Sanoin jätkille, että "eläkää tätä hetkeä täysillä. Teillä on hieno mahdollisuus haastaa itsenne maailman parhaita pelaajia vastaan." Olen todella ylpeä, mitä pelaajamme tekivät tänä iltana ja miten he astuivat esiin, Bozon kertoi.

– Meidän peliämme on olla aggressiivinen ja karvata. Teimme sitä.

Ranska pääsi lähelle

– Pojat näkivät ensimmäisen erän jälkeen, että he pystyivät antamaan menestyksekkäästi painetta jopa Suomelle. Se antoi meille itseluottamusta jatkaa niin.

Vaikka Leijonat ei ole turnauksen alussa suuresti vakuuttanut, Bozon povaa, että hallitseva mestari on vahva, kun puolivälierät alkavat.

– En usko, että teillä on mitään ongelmia. Joukkue on vahva, ja siinä on paljon lahjakkuutta.