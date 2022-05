Slovakian leiristä ladattiin katkeraa tekstiä Leijonista – Jukka Jalonen ja leijonahyökkääjät sanovat nyt suorat sanat

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 13.-29.5.2022 Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta, Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta. Parhaat palat ja kisatunnelmat suorana mtv-palvelussa ja MTV Uutiset Live -kanavalla. Kaikki kisauutiset ja -videot sekä otteluohjelma MM-jääkiekon verkkosivuilla. Muista myös ladata MTV Uutisten uusittu sovellus, niin tiedät ensimmäisenä kaikki kisojen käänteet.

Slovakia johti Tampereella pelattua puolivälieräottelua 2–0, mutta taipui lopulta 2–4-tappioon. Kaikki slovakkireaktiot eivät olleet tyylikkäitä.

– Tunnen häpeää Suomen puolesta. Heillä on riveissään yksitoista NHL:ssä pelannutta pelaajaa, eikä heidän anneta pelata jääkiekkoa, Slovakian apulais-GM Hascak latasi Sport.sk:n mukaan.

Entisen Tshekkoslovakian maajoukkuekiekkoilija Hascakin hyökkäys Leijonien pelaamista kohtaan oli raju.

– Heillä on laajalti kokemusta, mutta he tuhoavat jääkiekon pelitavallaan. Peli näyttää minusta kuolleelta. Se ei ole jääkiekkoa. He vain puolustavat ja kyttäävät virheitä. Heidän kunniakseen täytyy kuitenkin sanoa, että he osaavat pelata omalla tavallaan ja ovat siinä vahvoja, Hascak sanoi.

"Jos Slovakia noin ajattelee, ei ne ikinä tule mitään voittamaankaan"

Leijonahyökkääjä Toni Rajala muistutti oleellisesta – siitä, mitä ammattilaisurheilussa tavoitellaan. Menestystä. Leijonilla on viimeisimmistä arvokisoista vastaansanomattomasti 2019 MM-kultaa, 2021 MM-hopeaa ja 2022 olympiakultaa.

– Hyvin me olemme minun mielestäni menestyneet tuolla tavalla. Tällainen tapa toimii Euroopassa varmasti hyvin. Totta kai pieni kaukalo voi olla vähän eri ja siellä joutuu vähän muuttumaan.

– Tämä on meidän tyylimme ja se on toiminut ainakin tähän asti hyvin.

On paksu väite, että Suomi tuhoaisi jääkiekon pelitavallaan.

– En minä sanoisi, että tuhoaa jääkiekkoa. Se on vain ehkä erilainen tyyli, mutta se on nähty, että sillä voittaa. Mihinkä sitä vaihtaa, Rajala alleviivasi.

Suomen voimahyökkääjä Teemu Hartikainen sanoi puolestaan, että ”saavat sääliä” Leijonia Slovakiassa.

– Pelaamme minun mielestäni sellaista jääkiekkoa, että emme anna vastustajalle juuri mitään. Yritämme vain pelata niin hyvin kuin pystymme. En sanoisi, että se ihan niin puolustusvoittoista on. Aika hyvin olemme maalejakin tehneet.

Slovakiaakin vastaan. Suomen päävalmentaja Jukka Jalonen muistutti, että viimeisimmissä kolmessa ottelussa Slovakiaa vastaan Leijonat on iskenyt 12 maalia. Slovakia on jäänyt noissa peleissä Suomea vastaan yhteensä neljään osumaan.

– Ehkä me on tuhottu heidän pelinsä, Jalonen totesi.

– Meillä on sellainen filosofia, että kun meillä on kiekko, me hyökkäämme viidellä ja kun vastustajalle on kiekko, me puolustamme viidellä. Ymmärrän, että se harmittaa, että meitä vastaan on vaikea luoda maalipaikkoja. Mutta se on puolustamisen tarkoitus, että me olemme vähän ilkeämpiä. Slovakia haluaa hyökätä, mutta ei saa mitään aikaiseksi. Kyllä minä ymmärrän, että se ottaa pattiin.

Jalonen muistutti, että Suomi piti kiekkoakin Slovakiaa enemmän puolivälierässä.

– Jos ei ymmärrä sitä, ei tule voittamaankaan yhtään pelejä, jos ei tajua mistä tässä on kysymys. Jääkiekko on peli, jossa on kaksi vaihetta, hyökkääminen ja puolustaminen. Jos toinen tykkää hyökätä perhanasti, toisen kannattaa ottaa se mukavuusalue pois. Me olemme aika hyviä siinä, Jalonen sanoi.

– Jos Slovakia noin ajattelee, ei ne ikinä tule mitään voittamaankaan.

"Hyvä, positiivinen palaveri"

Tuoreesta puolivälierästä Slovakiaa vastaan Leijonat piti palaveria perjantaiaamuna.

– Katsottiin vähän klippejä, mitä tehtiin hyvin ja missä voi olla vähän parannettavaa. Paljon oli hyviä juttuja ja joitakin pikkuviilauksia. Käytiin se nopeasti läpi. Ihan hyvä, positiivinen palaveri oli, Rajala luonnehti.

Viilattava koski erityisesti Rajalan mukaan hereillä olemista omassa päässä.

– Pää pyörii, ettei unohdu äijiä. Ei siinä mitään sen kummoisempaa. Pieniä virheitä tarvitsee vain karsia. Vikkelät äijät voivat mennä takaa, niin pitää pään pyöriä ja muuten olla hereillä.

– Ollaan vain hereillä huomenna.

Tuossa lauantain matsissa, välierässä, vastassa on Yhdysvallat, jonka Leijonat löi lohkovaiheen keskinäisessä koitoksessa selkeästi 4–1.

– Jenkit eivät varmasti paljon trapissa seiso. Varmasti he tulevat kovaa päälle. Siihen meidän pitää olla hereillä. Hyvät, helpot ekat syötöt pitää olla, ettemme ala liikaa värkkäämään omissa, vaan helposti ja nopeasti pitää päästä sieltä ulos.

– Sitten mennään yhdessä toiseen päähän. Toiseen päähän kun saamme mylläkkää ja yritämme siellä pitää kiekkoa paljon, se on hyvä. Jenkeillä on kuulemani mukaan pakkipulaakin, niin koetetaan väsyttää niitä pakkeja siellä, Rajala summaili.