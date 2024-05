Tämä merkintä on väärä ajo-opetukseen – poliisi säästi kuitenkin sakoilta

Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein on jakanut viestipalvelu X:ssä kuvan, jossa näkyy opetusajossa ollut henkilöauto virheellisellä merkinnällä.

Pastersteinin mukaan lähtökohta liikenteessä havaituista rikkeistä on liikennevirhemaksu tai sakko, mutta joskus saattaa selvitä vähemmällä. Näin toimittiin opetusajossa olleen henkilöauton kohdalla Helsingissä, jonka perään oli laitettu esimerkiksi mopoautoissa käytetty merkintä.

Pastersteinin päivitys on poikinut viestipalvelussa runsaasti kommentteja. Kommenteissa pohditaan muun muassa sitä, että autoon on kenties laitettu punainen kolmio, koska auto on valkoinen. Käynnissä olevasta opetusajosta kerrotaan valkoisella kolmiolla.