Saksalainen mäkihyppääjä Philipp Raimund ei ole unohtanut norjalaisten huijaamista viime kevään Trondheimin MM-hiihdoissa. Raimund sanoi Eurosportille, että ei tule koskaan antamaan norjalaisille anteeksi.

Lue myös: Tähtihyppääjä lataa rajua tekstiä Norjan pukuhuijareista

Norja tunnusti viime keväänä manipuloineen hyppypukujaan, kun video huijauksesta oli levinnyt julkisuuteen. Saksalaishyppääjä Raimund on edelleen ärsyyntynyt tapahtuneesta, vaikka siitä on kulunut yli seitsemän kuukautta.

– Pahaa verta on edelleen. En ole todellakaan antanut anteeksi norjalaisille. Eikä sitä tule tapahtumaan tulevaisuudessakaan. Hyppääjät eivät ole ainoastaan kärsineet, vaan koko laji, Raimund latasi.

Kaksi norjalaishyppääjää, Johann André Forfang ja Marius Lindvik saivat skandaalin jälkeen kolmen kuukauden kilpailukiellon. Nyt he ovat palanneet ja saavat taas kilpailla. Raimund ei voi käsittää tätä.

– Rangaistuksen kärsiminen kesällä ei ole mikään oikea rangaistus. Emme edes tiedä, kuinka monta urheilijaa oli sekaantunut tapaukseen, ja että tiesivätkö he huijauksesta, Raimund sanoi.