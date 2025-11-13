Kylmä viesti Norjan mäkihyppyhuijareille – "Ei mikään oikea rangaistus"

– Oli vaikeaa, kun jouduin jättämään kisoja välistä. Jäin ilman palkintorahoja ja suoritusbonusta. Se on merkittävä määrä rahaa. Jos olet maailmancup-kauden jälkeen kymmenen parhaan joukossa, saat bonuksia. Lisäksi en päässyt Zakopaneen Puolaan. Siellä oli Red Bullin mäkihyppytapahtuma. Niin minä teen rahaa. Mutta nyt en ole saanut mahdollisuutta tehdä töitäni, Sundal sanoo.