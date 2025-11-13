Norjan kohumäkihyppääjä Johann Andre Forfang myöntää norjalaiselle Dagbladet-lehdelle olevansa veloissa.
Forfang ja hänen joukkuetoverinsa Marius Lindvik joutuivat myrskynsilmään Trondheimin MM-kisoissa, kun he jäivät kiinni hyppypukujen manipuloinnista.
Rangaistukseksi Forfang ja Lindvik saivat kolmen kuukauden mittaisen kilpailukiellon.
Forfang myöntää Dagbladet-lehdelle, että kilpailukielto on tuonut mukanaan myös haasteita taloustilanteeseen. Norjalaishyppääjällä on nimittäin velkoja.
– Kyllä. Olen veloissa, Forfang myöntää.
– Olen pärjännyt hyvin ennenkin. Minun ei ole tarvinnut voittaa mäkihyppykisoja pärjätäkseni. Olen rakentanut talon. Minulla on joitain vastuita, jotka ovat monimutkaistaneet asioita hieman.
Lindvikin ja Forfangin lisäksi myös Kristoffer Eriksen Sundal hylättiin samassa suurmäen kilpailussa, mutta Sundalin puvusta ei lopulta löytynyt merkkejä huijauksesta.