Nyt puhuvat Norjan MM-skandaalin takia hylätyt mäkitähdet – "Olemme murtuneita"

Trondheimin MM-kisojen suurmäen mäkikilpailusta sääntöjenvastaisten pukujen vuoksi hylätyt Johann Andre Forfang ja Marius Lindvik ovat rikkoneet hiljaisuuden.

Viidenneksi hypännyt Forgang, toiseksi liidellyt Lindvik ja Kristoffer Eriksen Sundal hylättiin lauantaina kisatussa suurmäen kilpailussa. Hylkäyksen jälkeen Kansainvälinen hiihtoliitto FIS kertoi hylkäyksen johtuneen sääntöjenvastaisista hyppypuvuista.

Tämän jälkeen MM-skandaali alkoi paisua, sillä Norjan kohdalla kyse oli tahallisesta sääntöjen rikkomisesta ja pukujen manipuloinnista. Mediassa levisi viikonlopun aikana video, jossa näkyy, kuinka norjalaiset manipuloivat pukujensa kanssa.

Norjan mäkihyppymaajoukkueen urheilujohtaja Jan-Erik Aalbu myönsi sunnuntaina Norjan huijanneen. Aalbun mukaan kyse oli kuitenkin vain kahdesta hyppypuvusta.

Nyt lauantain kisasta hylätyt Forfang ja Lindvik ovat rikkoneet hiljaisuutensa mäkihyppyä ravistelleesta MM-skandaalista.

– Olemme molemmat täysin murtuneita. Kumpikaan meistä ei olisi ikinä hypännyt noilla puvuilla, jos olisimme tienneet, että niitä on manipuloitu. Emme ikinä, kaksikon yhteisessä lausunnossa todetaan.

Kaksikon mukaan Norjan mäkimaajoukkue on aina paiskinut hommia kehittääkseen kilpailukykyisiä varusteita. MM-kisojen aikana urheilijat eivät kuitenkaan osanneet kyseenalaistaa hyppypukujensa laillisuutta.

– Meillä hyppääjillä on vastuu varmistaa, että hyppypuku on sopiva, mutta meillä ei ole ollut mitään menettelyä, jolla olisimme voineet tarkastella tiimin tekemää työtä tarkemmin esimerkiksi saumojen osalta. Meidän on otettava tästä opiksemme.

Lindvik ja Forfang korostavat avoimuutta ja haluavat keskustella asiasta FIS:n kanssa.