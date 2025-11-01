Mäkihypyn maailmanmestari ja olympiavoittaja Johann Andre Forfang jäi kiinni huijauksesta Trondheimin MM-kisoissa. Hän on nyt avautunut VG:lle MM-kisojen jälkeisestä ajasta.

MM-mitaleita Trondheimista saavuttaneet Forfang ja Marius Lindvik hylättiin suurmäen kilpailussa Trondheimissä pukujen manipulaation takia. Hylkäyksen kohteeksi joutui myös Kristoffer Eriksen Sundal. Huijauksesta levisi tuolloin salaa kuvattu video. Nyt tapahtuneesta on mennyt yli seitsemän kuukautta. Ajanjakso on ollut Forfangille raskas.

– Se on ollut raskas monesta syystä. MM-kisojen tilanne on ollut minulle jäävuoren huippu. On ollut raskausaikaa, synnytystä, sairas isä, talon rakentamista. Voi sanoa, että stressitaso on ollut korkea, Forfang kertoi.

Forfang kertoi, että on ollut tapahtuneen jälkeen vaikeaa sulkea ulos kaikki medioiden huomio.

– Se oli vaikeaa olla jäämättä siihen kiinni. Melkein kaikki puhelimeeni tulleet ilmoitukset olivat pyyntöjä tai kyselyitä. Se oli intensiivistä välillä. Kaikki on ollut tietenkin raskasta. Se on järkyttävää pienessä yhteisössä, Forfang totesi.

Forfang ja Lindvik saivat elokuun lopussa kolmen kuukauden kilpailukiellon, joka on nyt päättynyt tulevan mäkihypyn maailmancup-kauden alla. Kausi käynnistyy 22. marraskuuta. Forfang odottaa paluuta innolla.

– Se on uskomattoman ihanaa, kun voi katsoa eteenpäin, Forfang päätti.