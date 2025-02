Tällainen on uusi gameshow The Floor Suomi

Uutuusohjelma The Floor Suomi on koko perheen nopeatempoinen gameshow.

Maikkarilla alkava The Floor Suomi on hollantilaiseen formaattiin perustuva uusi gameshow, jossa jättimäisellä pelilaudalla mittelee sata kisaajaa. Kisaajien tulee vallata koko lattia ja voittaa kauden päätteeksi itselleen 30 000 euroa.

Tietokilpailun isäntänä toimii Janne Kataja.

– The Floor Suomi -ohjelman jatkuvajuonisuus on sellaista, mihin harvemmin törmää tietokilpailuissa. Kyseessä on todella mielenkiintoinen strategiapeli ja tietokilpailu, jota on helppo pelata mukana myös kotona. Lisäksi meillä on ehkä kautta aikojen hauskimmat ja valovoimaisimmat kilpailijat, ja välillä tunnelma oli kuin Hollywoodissa! Kataja kertoo tiedotteessa.

Sarjassa jokainen kilpailija tuo mukanaan peliin oman erityisosaamisalueensa, jolla he hallitsevat omaa ruutuaan pelikentästä.

Janne Kataja luotsaa uutta The Floor Suomi -sarjaa.

Kilpailijoiden tulee vuorollaan päättää vastustaja, jonka he uskaltavat kohdata tämän omassa aihepiirissään kaksintaistelussa. Voittaja saa haltuunsa häviäjän hallitseman alueen pelilaudalta.

Kaksintaisteluissa osallistujien tulee tunnistaa asioita näytölle ilmestyvistä kuvista, täydentää puuttuvia tietoja tai keksiä vastaus annetuista vihjeistä. Nopeus on valttia, sillä vastausvuorot vaihtuvat nopeasti ja kilpailijat kamppailevat paitsi toisiaan, myös aikaa vastaan.

Kilpailija, jonka kellosta loppuu ensimmäisenä aika, häviää kaksintaistelun j a lähtee kotiin.

Kilpailijoiden erikoistietoalueet vaihtelevat laidasta laitaan: kisaamaan päästään muun muassa suomihittien, kotimaisten NHL-tähtien, Star Warsin, maapallon vesialueiden, lautapelien, lastentarvikkeiden, keksintöjen ja englannin kirjainlyhenteiden äärellä. Kutkuttava tunnistuspeli tempaisee mukaansa tv-ruudun molemmin puolin, sillä helposti mukana pelattava peli saa myös katsojat selvittämään kuka kruunaa itsensä kotisohvan valtaajaksi!

Pääpalkinnon voittaa pelaaja, joka lopulta hallitsee koko lattiaa. Kaudella jaetaan myös pienempiä, jaksokohtaisia palkintoja pejaajalle, jolla on hallussaan suurin alue lattiaa kunkin jakson lopussa.