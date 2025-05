Hän on The Floor Suomi -voittaja!

Floor Suomi -ohjelman voittaja on selvillä. Hän voitti 30 000 euroa.

Ossi Hentunen on The Floor Suomi -ohjelman voittaja. Ohjelma on hollantilaiseen formaattiin perustuva uusi gameshow, jossa jättimäisellä pelilaudalla mittelee sata kisaajaa. Suomessa ohjelmasta nähtiin ensimmäinen kausi.

Kisaajien tulee vallata koko lattia ja voittaa kauden päätteeksi itselleen 30 000 euroa. Tietokilpailun isäntänä toimii Janne Kataja.

Lue lisää: Tällainen on uusi gameshow The Floor Suomi

Hentusen peli ratkeaa kaksintaistelussa, jossa täytyy nimetä kasvokuvista ulkomaisia olympiaurheilijoita.

Kun voitto ratkeaa Hentusen hyväksi, mies heittäytyy lattialle makaamaan.

– Nyt voisi vaikka levätä vähän aikaa, Hentunen sanoo huojentuneena.