Game of Games Suomessa kisataan poskettomissa peleissä – juontajina sydänystävät Janne Kataja ja Aku Hirviniemi

Aivan uudenlainen koko perheen viihdeohjelma Game of Games Suomi on kotikatsojalle massiivinen puolentoista tunnin viihdepläjäys, jonka seurassa ei tule sekunniksikaan tylsää.

Isolle kilpailijajoukolle ohjelma on ainutlaatuinen extreme-kokemus ja seikkailu vailla vertaa. Juuri kilpailijoiden määrä on yksi Game of Gamesin erikoisuuksista, sillä ohjelman jokaisessa jaksossa nähdään peräti parikymmentä kilpailijaa.

Game of Games Suomen peleissä kukaan ei ole turvassa sotkulta ja sähläykseltä. Kilpailijoita muun muassa pudotetaan korkeuksista, lennätetään taivaalle, uitetaan limassa ja vaahdossa, ammutaan hammastahnalla ja syötetään hirviölle. Pelistudio onkin kuin sirkuksen ja huvipuiston välimuoto, ja jokaisessa jaksossa kilpailijat pääsevät kokemaan temppuja, joihin heillä ei normaalielämässä olisi mahdollisuuksia.

Jaksot koostuvat kuudesta pelistä, joihin osallistuu pelistä riippuen 2-8 kilpailijaa. Jokaisesta pelistä jatkoon menee yksi kilpailija. Pelien voittajat ratkovat paremmuutensa finaalipeleissä, joista viimeiseen yltää enää illan voittaja. Hän pelaa aikaa vastaan tavoitteenaan saavuttaa jakson pääpotti, joka on peräti 20 000 euroa.

Game of Gamesin pelejä ovat Venyy ja paukkuu, Päät pyörälle, Lentoon lähdössä, Kielletty sana, Vaahtoareena, Kohta sataa, Palat pelissä, Kykloopin kita, Tuomion temppeli, Rikkinäinen puhelin, Tahnatuuba, Parit pelissä, Sokkotuolit, Tiedä tai tipu ja Julkkisruletti.

Ohjelma perustuu Warner Horizon Televisionin kehittämään huippusuosittuun formaattiin Ellen's Game of Games, jonka alkuperäisversiota USA:ssa luotsaa juontajatähti Ellen DeGeneres.

Juontajakaksikkona sydänystävät Janne Kataja ja Aku Hirvieniemi

Game of Games Suomea vetävät sydänystävykset Janne Katajaja Aku Hirviniemi, jotka pääsevät ensimmäistä kertaa tekemään yhteistyötä viihdeohjelman juontajina.

He tapasivat ensimmäisen kerran, kun molemmat lähtivät mukaan Riihimäen nuorisoteatterin toimintaan. Janne oli 11-vuotias ja Aku vasta yhdeksän. Aku tosin valehteli Jannelle olevansa samanikäinen kuin tämä, ja totuus selvisi vasta kun Janne sai kutsun Akun 10-vuotissynttäreille.

Lopullisesti kaksikko liittoutui Riihimäen joulukadun avajaisissa tonttupuvut päällä. Poikia oli kehuttu toisilleen niin paljon, että heillä oli vain kaksi vaihtoehtoa: ruveta verivihollisiksi tai liittoutua. He päättivät liittoutua, mutta eivät tienneet, että liitosta muodostuisi raudanluja ystävyys, jolla olisi ratkaiseva vaikutus molempien elämään.

Akun ja Jannen kiihkein keikkaputki kesti yli 10 vuotta ja sisälsi ainakin 1 500 keikkaa. He ovat jo ehtineet näytellä samoissa produktioissa ja vetää juonto- ja taikurikeikkoja sekä komediapläjäyksiä joka puolella maata, mutta hämmästyttävää kyllä, Game of Games Suomi on ensimmäinen viihdeohjelma, jota he pääsivät juontamaan yhdessä. Se on siis paluu juurille.

– Akun ja mun välillä leimahti aikoinaan yhteisillä keikoilla mystinen liekki; me elettiin ja hengitettiin samaan rytmiin. Se liekki on ollut vuosia kateissa, koska sille ei ole ollut näyttämöä. Nyt me löydettiin se uudelleen, kuvailee Janne.

– Ystävyys ja meidän yhteinen keikkailuhistoria mahdollistavat viihteen tekemisessä todellisen flow-tilan. Jos kerron jotain juttua, Janne tietää ensimmäisestä tavusta, mihin tarina etenee ja sinetöi sen nauruhermoja kutkuttavalla lopetuksella, sanoo puolestaan Aku.

Molemmat pitävät vuosien varrella kehittynyttä yhteispeliä ainutlaatuisena rikkautena ja ovat iloisia, että pääsevät toteuttamaan sitä nyt vähän isommalla areenalla, Game of Games Suomessa.