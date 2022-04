Suomessa valmistettavan Sono Sionin hinta ei huimaa päätä – näin pitkälle pääsee pelkällä aurinkoenergialla

Sono Motorsin mukaan Sion olisi maailman ensimmäinen massamarkkinoille suunnattu aurinkosähköauto. Aurinkopaneeleja on toki pienemmässä määrin nähty ennenkin sähköautoissa. Massamarkkinoilla viitattaneen Sionin moneen muuhun sähköautoon nähden kohtuulliseen hintaan. Sen nettohinnaksi Saksassa kerrotaan vähän päälle 25 000 euroa ja alvilliseksi hinnaksi 29 900 euroa. Ennakkotilaajille hinta alveineen on 28 500 euroa.

Kantti kertaa kantti

Auto on etuvetoinen, ja sen sähkömoottorin teho on 120 kilowattia eli 163 hevosvoimaa. Moottorin vääntö on 270 newtonmetriä. Huippunopeus on 140 kilometriä tunnissa ja kiihtyvyys nollasta sataan noin yhdeksän sekuntia.