Suomessa valmistettavalla sähköautolla pääsee 420 kilometriä kovallakin matkavauhdilla – vauhtia pudottamalla yli 700 kilometriä

Lightyear One -täyssähköauton testit lupaavat erittäin pientä kulutusta, vaikka vauhtia olisi vähän reippaamminkin. Suomessa aikanaan Valmet Automotiven tehtaalla koottava auto kulutti testiradalla 130 kilometrin nopeudessa sähköä vain 14,1 kilowattituntia sataa kilometriä kohti.

Maltillisen kokoinen akku

Lightyear Onen ajoakun kapasiteetti ei kuitenkaan ole kovin suuri, vain 60 kilowattituntia. Tosin se saa lisävirtaa aurinkopaneeleista. Esimerkiksi Tesla Model Y Long Rangen akun kapasiteetiksi on arvioitu – Tesla ei itse sitä ilmoita – 75 kilowattituntia. VW ID.4:n suurimman akun nettokapasiteetti on 77 kilowattituntia.

Toisin kuin monet katumaasturien nimiin vannovat kilpailijat, on Lightyear One hyvin matala auto. Pieni ilmanvastus kasvattaa osaltaan toimintamatkaa, ja kohtuullisen kokoinen akkupaketti pienentää auton painoa. Energiatehokkuus onkin yksi hollantilaisen autoyhtiön suunnittelun tavoitteista.

Korimuotoilun osalta esimerkiksi Mercedes-Benz on Lightyearin kanssa samoilla linjoilla, sillä sen Vision EQXX -konseptiauto on hyvin matala. Sen kulutukseksi lupaillaan vain kymmenen kilowattituntia sadalla kilometrillä ja toimintamatkaksi tuhat kilometriä latauksella. Myös Mersussa on tulossa aurinkopaneelit.