Rattijuopumusten määrät laskussa – nuorten osuus tilastoissa korostuu

Nuorten ja nuorten aikuisten osuus rattijuopumuksissa korostuu muihin ikäluokkiin nähden.

Sekä alkoholi- että huumerattijuopumusten määrät laskivat viime vuonna toissa vuoteen verrattuna, kertoo Poliisihallitus (Poha) tiedotteessaan.

Poliisi kertoo tehostaneensa viime vuonna tekemäänsä valvontaa erityisesti ajokykyyn vaikuttavien tekijöiden, kuten päihteiden, lääkkeiden, ajoterveyden ja väsymyksen osalta.

Varsinkin rattijuopumusvalvontaa on lisätty poliisin mukaan merkittävästi. Poliisi suoritti viime vuonna yli 78 000 puhallutusta enemmän kuin toissa vuonna.

Samaan aikaan poliisin tietoon tulleiden rattijuopumusrikosten määrä laski noin 8 prosenttia.

– Aiemmin on esitetty, että alkoholirattijuopumusten väheneminen johtuisi huumerattijuopumusten kasvusta. Nyt tilanne on muuttunut: molemmat ovat laskussa, sanoo poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta tiedotteessa.

Alkoholirattijuopumusten vähentyminen näkyy vuosittaisissa rattijuopumustutkimuksissa, joissa selvitetään päihtyneiden osuutta liikenteessä. Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) jätevesitutkimukset osoittavat poliisin mukaan huumausaineiden kokonaismäärän vähentyneen.

"Peukun" yleistyminen näkyy rattijuopumuksissa

Nuorten ja nuorten aikuisten osuus alkoholi- ja huumausainerattijuopumuksissa korostuu muihin ikäluokkiin nähden, kertoo keskusrikospoliisi (KRP) tiedotteessaan.

Perusmuotoisia alkoholirattijuopumuksia oli KRP:n mukaan eniten 15–24-vuotiaiden kuljettajien ryhmässä. Törkeitä alkoholirattijuopumuksia oli melko tasaisesti eri ikäryhmissä, mutta eniten 35–44-vuotiaissa.

Huumausainerattijuopumuksia oli eniten 25–34-vuotiaiden ryhmässä.

Amfetamiini on rattijuopumustapauksissa edelleen selvästi yleisin huumausaine, käy ilmi viime vuoden liikennejuopumustutkimusten tilastoista. Amfetamiinitapausten määrä on KRP:n mukaan kuitenkin laskenut vuodesta 2021 lähtien.

Alfa-PVP:n käyttö sen sijaan on rattijuopumuksissa lievässä nousussa.

Kyseessä on muuntohuume, joka tunnetaan katukaupassa nimellä peukku. Se on keskushermostoa voimakkaasti stimuloiva aine, joka on poliisin mukaan osittain syrjäyttänyt amfetamiinin katukaupassa.

Alfa-PVP:n käytön lisääntymisestä kertovat KRP:n mukaan myös rikosteknisen laboratorion tutkimuksiin tulleiden alfa-PVP-näytteiden takavarikkomäärät sekä THL:n jätevesitutkimustilastot.

11:12 Uusien huumeiden vakavat haittavaikutukset karmivat käyttäjiä itseäänkin. Katso yltä Huomenta Suomen haastattelu.

Myös onnettomuustilastoissa laskua

Päihtyneiden kuljettajien aiheuttamien kuolemaan johtaneiden moottoriajoneuvo-onnettomuuksien määrä on niin ikään laskenut viime vuosina. Onnettomuustietoinstituutin (OTI) mukaan vuonna 2023 niitä tapahtui 35, kun vielä vuonna 2021 määrä oli 59.

Vuonna 2023 kuolemaan johtaneen onnettomuuden aiheuttaneista kuljettajista vajaa kolmannes oli päihtyneitä. Päihtyneiden kuljettajien osuus laski Pohan mukaan 12 prosenttiyksikköä edellisvuodesta.