Biden julkisti jättimäisen infrastruktuuriohjelmansa – aikoo luoda miljoonia työpaikkoja ja nostaa Yhdysvallat Kiinan edelle

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on esitellyt ehdotuksensa jättimäiseksi kahden biljoonan dollarin (1,7 biljoonan euron) ohjelmaksi, jonka tarkoitus on uudistaa maan rappiolle päässyttä infrastruktuuria.

Bidenin mukaan ohjelma on sijoitus Yhdysvaltoihin, jonka kaltaista ei ole nähty tai toteutettu sitten avaruusohjelman tai valtatieverkoston rakentamisen jälkeen.

"Wall Street ei rakentanut tätä maata, vaan keskiluokka"

Kahdeksan vuoden ajalle levittyvän Build Back Better -ohjelman kustannukset on osittain määrä kattaa nostamalla yritysveroa 21 prosentista 28:aan. Lisäksi on määrä nostaa äveriäiden yhdysvaltalaisten maksamien verojen määrää.