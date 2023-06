Tällainen on poliittista historiaa tihkuva Kekkosen sauna: "Idänkauppaa on aivan varmasti edistetty ja hoidettu"

Lauteilla on hikoillut useita kansainvälisesti tunnettuja päämiehiä, joista kuuluisimpia lienee Neuvostoliiton johtaja Nikita Hruštšov . Hän tiettävästi viihtyi vuonna 1957 lauteilla aina aamuneljään saakka.

Löylyillä yhteishenkeä

Nikusen mukaan yleinen käsitys siitä, että saunan lauteilla olisi myös tehty tärkeitä Suomea koskevia päätöksiä, on väärä.

– Idänkauppaa on aivan varmasti tässä saunassa kyllä edistetty ja hoidettu, Nikunen sanoo.

Kysyntää rajoitetty hinnalla

50-luvulla rakennettu sauna on säilynyt alkuperäisessä kunnossaan. Sauna on edelleen aktiivisessa käytössä, ja se on mahdollista vuokrata.