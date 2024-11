Tällainen on jalkaväkimiina ja näin se toimii

Jalkaväkimiinoiksi ei katsota sellaisia miinoja, jotka on suunniteltu räjähtämään ajoneuvon läsnäolosta, läheisyydestä tai kosketuksesta. Myöskään miinat, joissa on käsittelynestolaite, eivät ole jalkaväkimiinoja.

Miljoonan jalkaväkimiinavarastot

Keskustelu miinoista heräsi jälleen

Viime vuonna eduskunnan puolustusvaliokunta kirjoitti lausunnossaan , että Puolustusvoimissa jalkaväkimiinoja ei nähdä kriittisenä ja välttämättömänä suorituskykynä sekä, että Puolustusvoimat on kyennyt sopeuttamaan toimintansa olemassa oleviin sopimuksiin ja rajoitteisiin, ja korvaavia järjestelmiä on hankittu jo pitkään.

Lausunnossa kirjoitetaan myös seuraavanlaisesti ja hieman ristiriitaisesti: "Puolustusvoimien mukaan jalkaväkimiinojen merkitys on pienentynyt myös siksi, että Venäjän pääraivaamismenetelmä on mekaaninen raivaaminen. Venäläisten käytössä on myös manuaalista raivaamista. Puolustusvoimat arvioi, että tällöin jalkaväkimiinan hidastava ja psykologinen merkitys on merkittävä."