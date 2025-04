Suora lähetys: Suomi irtautuu Ottawan sopimuksesta – puolustusmenot nostetaan vähintään 3 prosenttiin bkt:sta

Suomi irtaantuu jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksest, ja nostaa puolustusmenot kolmeen prosenttiin bkt:sta.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi päätöksistä hallituksen tiedotustilaisuudesta, joka on alkanut kello 14.

– Tp-utvan linjauksen mukaisesti esitämme, että Suomi käynnistää valmistelut jalkaväkimiinat kieltävän Ottawan sopimuksen irtisanomiseksi. Esitys perustuu sotilaalliseen neuvoon ja harkintaan, Orpo kertoo.

Lisäksi hallitus on päättänyt, että Suomen puolustusmenoja kasvatetaan vähintään kolmeen prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2029 mennessä. Asiasta linjasi puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) esittelystä hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta tiistaina.

– Käynnistämme muun muassa maavoimien uudistamisen. Toivomme, että tämä kirittää muitakin Nato-maita keskustelussa Naton tulevista puolustusinvestoinneista, Orpo sanoo.

Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mukaan euromääräisesti puolustusmenoja lisätään noin kolmella miljardilla eurolla vuoteen 2029 mennessä, mikä on ennennäkemätön panostus turvallisuuteen.

– Kyse on paitsi toimintamenojen lisäämisestä, ennen kaikkea materiaalihankinnoista. Valtiovarainministerinä pidän paketin mittaluokkaa valtavana. Sen välttämättömyys on kuitenkin helppo ymmärtää.

Lisäpanostukset kohdettetaan pääasiassa maavoimien kalustoon.

Purran mukaan materiaalihankintoja aloitetaan jo nyt, mutta pääosin puolustusmenojen kasvu vaikuttaa valtion talouteen vasta ensi vaalikaudella.

– Kokonaisuus on rakennettu siten, että uusien suorituskykynen hankinta voidaan aloittaa lähes välittömästi. Hyödynnämme täysimittaisesti budjetin joustot ja jo myönnetyt siirtomäärärahat. On kuitenkin selvää että kulujen realisoituessa meidän on löyettävä budjetista tilaa, jottemme kasvata valtion velanottoa. Tämän vaalikauden kehykseen tämän päivän päätökset eivät juurikaan vaikuta.

Puolustusmenojen lisäksi päätti myös suojelupoliisin, poliisin valmiusyksikön ja rajavartiolaitoksen pysyvästä rahoituksen lisäyksestä.

Hallitus perustelee päätöksiä sillä, että turvallisuusympäristössä on tapahtunut perustavanlaatuinen muutos, ja Venäjä muodostaa Suomelle ja Euroopalle pitkäkestoisen turvallisuusuhan.

Tiedotustilaisuudessa ovat paikalla myös muut hallituspuolueiden puheenjohtajat sekä puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) ja ulkoministeri Elina Valtonen (kok.).

MTV Uutisten tietojen mukaan pääministeri Orpo oli kutsunut aamulla eduskuntapuolueiden edustajia koolle keskustelemaan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta.

Kokoontumisen agendalla oli MTV Uutisten tietojen mukaan erityisesti jalkaväkimiinat ja mahdollinen irtaantuminen Ottawan sopimuksesta.

Tapaamiseen valtioneuvoston juhlahuoneistoon Smolnaan oli kutsuttu kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajia ja eduskuntaryhmien puheenjohtajia.

Osa puheenjohtajista oli kuitenkin vaalitilaisuuksissa ympäri maata, eikä tämän takia pystynyt osallistumaan keskusteluihin.

Tänään tiistaina ei ole täysistuntoa eduskunnassa Pohjoismaiden neuvoston teemaistunnon takia.