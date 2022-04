Tällainen on Gepard, joita Saksa toimittaa Ukrainalle – ilmatorjuntapanssari tuhoaa kohteita ilmassa ja maassa

Gepard on Saksan armeijan käyttöön 1960-luvulla kehitetty ja 1970-luvulla käyttöön otettu panssariajoneuvo, jonka vakiovarustukseen kuuluu kaksi 35-millistä tykkiä, kaksi savuheitintä sekä tutka, jota käytetään ilmamaalien havaitsemiseen. Vaunun miehistö koostuu komentajasta, ampujasta ja kuljettajasta.

Vaikka 35-milliset tykit on tarkoitettu ensisijaisesti ilmamaalien tuhoamiseen, soveltuu vaunu myös varsinkin kevyesti panssaroitujen maakohteiden tuhoamiseen.

Vaunun pohjaratkaisuna toimii saksalaisen panssarivaunun Leopard 1:n alusta. Saksa luopui Leopard 1:stä siirryttyään Leopard 2 -panssarivaunuihin 1970-luvun lopulla. Myös Suomen armeijalla on käytössään Leopard 2 -panssarivaunuja.

Gepardit kehitettiin ennen kaikkea suojaamaan panssari- ja rynnäkkövaunuja ilmauhilta. Tykeillä on ilmatorjunta-aseina kuitenkin rajoituksensa, joten vaunu soveltuu parhaiten helikopterien ja muiden verrattain matalalla lentävien kohteiden tuhoamiseen.

Saksan armeijalla on julkisten tietojen mukaan ollut käytössään 377 Gepardia, joita on korvattu 2010-luvulla tuoreemmalla kalustolla. Gepardeja on tällä hetkellä käytössä myös Brasilialla, Jordanialla ja Romanialla.