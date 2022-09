Tällainen on erikoisarkku, jossa kuningatar Elisabet haudataan – valmistettu jo yli 30 vuotta sitten

Kuningatar Elisabet ja prinssi Philip varautuivat poismenoonsa jo yli 30 vuotta sitten, kun he päättivät hauta-arkkunsa yksityiskohdaista. Esimerkiksi prinssi Philipin lyijyarkku on verhoiltu tammella. Arkku on poikkeuksellinen, sillä yleensä tammiverhoilu on peräisin amerikkalaisista eikä englantilaisista puista.