Suomalaiset muotisuunnittelijat kertovat, miten heidän juhlapukujensa suosio on kasvanut viime vuosina.

Suunnittelijat Mert Otsamo, Jukka Rintala, Teemu Muurimäki, Anne-Mari Pahkala ja Riikka Ikäheimo viettävät vuoden kiireisintä aikaa valmistaessaan Linnan juhlien pukuja.

Tänä vuonna pukutilauksia on tullut niin paljon, että suunnittelijat eivät ole voineet ottaa vastaan kaikkia asiakkaita.

– Ennätysmäärä pukuja menossa tänä vuonna Linnan juhliin. Ollaan jo lähempänä kahtakymmentä. Kyselyitä tulee koko ajan lisää, Otsamo kertoo.

– On tulossa täysi setti. Teen niin monta pukua kun ehdin. Lähempänä kymmenen. Se on maksimimäärä, mitä pystyn tekemään. Jouduin jo sanomaan, että en pysty tekemään enempää, Muurimäki kuvailee.

Pahkala suunnitteli ensimmäisen Linnan juhlat asunsa 17 vuotta sitten. Muutama vuosi sitten hän jätti päätoimisen työnsä uniikkipukusuunnittelijana ja siirtyi Samuji-merkin pääsuunnittelijaksi. Linnan juhlien suunnittelu on kuitenkin edelleen Pahkalan sydämen asia.

– Tänä vuonna on tulossa seitsemän pukua. Nyt päätoimen ohessa se on ihan maksimi, mitä ehdin aikataulullisesti luomaan laadukkaasti. Joskus on ollut 19 pukua linnassa. Yhteydenottoja on tullut todella paljon, Pahkala kertoo.

Rintalan luomuksia on nähty Linnan juhlissa jo pitkään. Kuvassa Aira Samulin vuonna 2014.

Rintalalla huima saldo

Kaikki alkoi Jukka Rintalasta. Rintalan tekemiä luomuksia nähtiin Linnassa jo 90-luvulla.

– Silloin tuli kiinnostus suomalaisten uniikkipukujen tekemiseen, Rintala kertoo.

Hän on suunnitellut juhliin satoja pukuja.

– Nostan hattua Jukka Rintalalle, joka on ollut omalta osaltaan nostamassa Linnan juhlat -kulttuuria, Muurimäki kuvailee.

Linnan juhlien tuoma näkyvyys on tärkeää suunnittelijoille.

– Artesaanit ja suunnittelijat ovat huomanneet, että tämän kautta pääsee hyvin esille, Rintala kommentoi.

Linnan juhlien vieraat haluavat pukeutua suomalaisten suunnittelemiin asuihin.

– Suomalaista suunnittelua arvostetaan. Se on olennainen osa juhlaa. On ihan ehdotonta, että Linnan juhliin halutaan suomalaista suunnittelua, Muurimäki kommentoi.

– Pukeutumista on usein voitu pitää sellaisena koreiluna, sitä on vähän himmailtu. Uusi sukupolvi tunnustaa sen, että vaatteilla on merkitys ja vaikutus monella tasolla. Samalla he inspiroivat heitä, jotka eivät ole pitäneet muotia niin arvossaan, Pahkala kuvailee.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Mitä nähdään Linnan juhlissa?

Suunnittelijat arvelevat vieraiden panostavan tänä vuonna juhlapukuihin erityisen paljon, koska kyseessä on presidentti Alexander Stubbin ensimmäinen juhla.

– Siellä on tosi paljon jännitystä, että onko juhlat muuttuneet. Moni odottaa sitä, että tapaa uuden presidentin ensimmäistä kertaa, Ikäheimo kuvailee.

– Odotan suurinta pukujuhlaa, mitä on koskaan ollut. Uusi presidentti ja uuden ajan alku. Rouva on esitellyt paljon suomalaista muotia. He inspiroivat olemuksellaan, Pahkala kuvailee.

Mert Otsamo suunnitteli artisti Kaija Koon asun viime vuonna.

Otsamon asiakkaiden väritoiveet ovat olleet hillittyjä, mutta pukujen muoto on rohkeampaa kuin aiemmin.

– Väripaletti on rauhallisempi. Tosi paljon vaaleaa. Päävärejä on muutama eli punaista ja sinistä. Asiakkaat ovat olleet todella paljon rohkeampia ja designit ovat rohkeita, Otsamo kuvailee.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Ikäheimon pitsityyli tunnetaan omalaatuisena.

– Asiakkaat haluavat minun pitsityylini. Se on ollut heidän haaveissansa ja toiveissa. Vaaleita pukuja on mennyt aika paljon ja vaaleaa pitsiä, Ikäheimo kertoo.

Rintala ei kulje trendien mukana.

– Ainahan nainen haluaa olla mahdollisimman upean näköinen. Teen sellaisia pukuja, jotka sopivat henkilön persoonaan. Ei ole mitään teemaa näkyvissä. Meillä on jokainen puku erivärinen. Olen aina ollut trendiajattelun ulkopuolella, Rintala tuumii.

Muurimäki suunnitteli laulaja Einin asun vuonna 2023.

Muurimäki kertoo suunnittelijoiden tekevän asiakkailleen mahdollisimman erilaisia pukuja.

– Johdattelen asiakkaita siihen, että minun suunnittelemat puvut ovat erilaisia. Olisi ikävää tai noloakin, että minulla olisi kahdeksan kirkkaan punaista pukua siellä. Vältytään siltä, että siellä olisi tunnistettava kuosi tai väri, joka olisi kahdella, Muurimäki kuvailee.

Pahkalan asiakkaat haluavat viestiä omaa arvomaailmaansa valitsemalla hänet suunnittelijaksi.

– Monet kutsuvierasasiakkaista lähestyvät minua tarinallisuuden ja vahvan arvomaailman vuoksi. Monilla minua lähestyneillä kutsutuilla on joku vahva teema ja tähän liittyen on ollut paljon yhteydenottoja, Pahkala kuvailee.