Mauro Severino oli suuntaamassa palkintogaalaan erikoisessa asussa – koukkasi viime hetkillä valmentajan käskystä takaisin kotiin: "En ole ikinä kertonut kellekään"

Moni tunnistaa Muodin huipulle -ohjelman kisaajan Mauro Severinon nimen jalkapallopiireistä, mutta myös TikTokista. Severinon ompelu- ja designvideoilla on TikTokissa satojatuhansia näyttökertoja, joissa hän on muun muassa tuunannut Luis Vuittonin laukusta liivin ja luonut asukokonaisuuksia Marimekon kankaista.

– He käyttävät tosi klassisia vaatteita, ja niissä on tosi paljon hyviä yksityiskohtia. Ja niitä olen tavallaan vienyt omaan klassiseen tyyliini. Teen katumuotia, missä on klassista myös. Tykkään, että kun ihmiset näkevät mut, he näkevät kävelevää taidetta.