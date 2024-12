Nauti itsenäisyyspäivästä ja virittäydy juhlatunnelmaan MTV:n juhlalähetysten seurassa

MTV Uutiset tuo mielenkiintoisimmat haastateltavat ja itsenäisyyspäivän mieleenpainuvimmat juhlallisuudet esille eri kanavissaan koko juhlapäivän ajan.

Linnan juhliin voi valmistautua seurassamme MTV Katsomossa kello 17 alkaen. Ohjelman juontaa Presidentinlinnassa usein nähdyt konkarimme Katri Utula ja Katja Lintunen, jotka tällä kertaa johdattelevat katsojat juhlatunnelmaan jo hyvissä ajoin ennen vastaanoton alkamista.

Valmistaudu Linnan juhliin ja seuraa juhlahumua erikoislähetyksissä Klo 17–19 Valmiina Linnan juhliin -erikoislähetys Katri Utulan ja Katja Lintusen juontamana. Klo 19–22 Juhlatunnelmaa ja mielenkiintoisia vieraita suorana Presidentinlinnasta. Lähetyksiä voi seurata suorana MTV Uutisten verkkosivuilla ja Katsomossa itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta.

Kaksituntisessa Valmiina Linnan juhliin -erikoislähetyksessä tapaamme viihdetaivaan kovimmat tähdet. Lähetyksen vieraina nähdään myös Presidentinlinnaan kutsuttuja juhlavieraita.

– Linnassa on joka vuosi ollut upea ja omanlaisensa tunnelma, mutta tällä kertaa on hauskaa päästä katsomaan itsenäisyyspäivää vähän eri vinkkelistä. Ohjelmaamme tulee erityisesti tänä vuonna kiinnostusta herättäneitä vieraita ja voin luvata, että yllätyksiäkin on luvassa.

Katri Utulan ja Katja Lintusen juontamassa lähetyksessä nähdään myös kurkistuksia Linnan asuihin ja käydään seuraamassa kutsuvieraiden ennakkotunnelmia.

Kuten perinteisiin kuuluu, klo 18.30 lähetyksessä nähdään myös presidenttiparin haastattelu.

Presidentinlinnan oville siirrytään puoli seitsemältä. Siellä toimittajat Alexia Tänav ja Sanna Ketola vastaanottavat ensimmäisinä Presidentinlinnaan saapuvat kutsuvieraat ennen kuin matka jatkuu kohti presidenttiparin kättelyä.

– Ovilla jututamme juhlavieraita ja välitämme juhlatunnelmaa. Saamme myös ensimmäisiä paljastuksia pukuloistosta, jota ei taatusti tänäkään vuonna Linnan juhlista puutu, Ketola kommentoi.

Linnan humua suorassa lähetyksessä

Seitsemän uutisten kautta polkaistaan käyntiin juhlavastaanotto Presidentinlinnassa. Lähes kolmen tunnin ajan aistimme juhlatunnelmaa ja tapaamme juhlavieraita laidasta laitaan.

– Muistan Linnan juhlien tapahtumia ja pukuja ihan lapsuudestani asti. Juhlien katsominen on suomalaisten oma erikoinen perinne, ja on hienoa olla mukana jatkamassa sitä. Aiomme tuoda kameran eteen kiinnostavimmat vieraat ja kertoa Linnan oudoimmat sattumukset, lähetyksen tuottaja Heidi Asplund kertoo.

Linnan juhlahumussa mukana ovat juontajamme Alec Neihum, Aino Haili, Toni Immonen ja Iriz Silander.

Illan kolmetuntisessa suorassa lähetyksessä nähdään kiinnostavien haastattelujen lisäksi upeimmat puvut ja mielenkiintoisimmat puheenaiheet.

– Linnan juhlien sattumukset sekä vieraiden näyttävä pukeutuminen kiinnostavat vuosi toisensa perään ihmisiä. Odotan itsekin erityisesti sitä, mikä tai kuka nousee tänä vuonna ilmiöksi, Haili summaa.

Lähetys nähdään kokonaisuudessaan Katsomossa, MTV3-kanavalla juhlaa voi seurata kello 21–22.

Nettisivuillamme mtvuutiset.fi ja sosiaalisen median kanavilla seuraamme itsenäisyyspäivän puheenaiheita hetki hetkeltä. Näet sieltä upeimmat puvut, kiinnostavimmat haastattelupätkät ja hauskimmat sattumukset.