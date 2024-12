Tällainen oli Jyrki 69:n ensimmäinen saarna

Laulaja Jyrki 69 eli Jyrki Linnankiven ensimmäinen saarna kirkossa ja teologian yliopisto-opinnot ovat yllättäneet monet.

Jyrki 69 tunnetaan paremmin The 69 Eyes -goottirock-yhtyeen laulajana. Yhtyeen tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa Gothic Girl, Feel Berlin, Lost Boys ja Never Say Die.

Osa ihmisistä on ihmetellyt miten synkistä aiheista työkseen laulava Jyrki Linnakivi voi myös puhua Jumalasta kirkossa.

Linnankiven opintoihin kuuluu myös työharjoittelu, jonka puitteissa rocktähti piti saarnan viime sunnuntaina Tuomasmessussa Agricolan kirkossa Helsingissä.

Linnankivellä on myös muutakin akateemista taustaa rock 'n' roll -elämän vastapainoksi, sillä hän on jo vuosia aiemmin työskennellyt muun muassa kemistinä.

– Se mikä oli myös hyvin erikoista, kun olin mukana jakamassa ehtoollista ja siinä jonossa oli myös aika paljon niitä 69 Eyes -faneja, joita olen bongannut myös keikoilla – sellaisia, jotka ovat käyneet vuosia meidän keikoilla, Linnankivi kertoo Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

Linnankivi suuntaa yhtyeensä kanssa seuraavana viikonloppuna keikoille Tampereelle, Turkuun ja Helsinkiin, joilla on tarkoitus juhlistaa yhtyeen pyöreitä täyttävää 7. albumia. Kyseinen albumi oli vuonna 2004 yhtyeen kansainvälisen läpimurron väline ja se nousi myös Suomen albumilistan kärkeen.

Kyseisen albumin nimi on Devils [suomeksi Paholaiset].

– Tästä saa kaikennäköisiä aika herkullisia pohdintoja, että Devils kaksikymmentä vuotta, Lost Boys -kappale kaksikymmentä vuotta, joka myös esitettiin kirkossa hetki sitten osana minun työharjoittelua, Linnankivi pohtii.

The 69 Eyes siis jatkaa keikkailua ja Linnankiven teologian opinnotkin ovat vielä alussa. Hän vastaa tulevaisuuden pappeushaaveisiin arvoituksellisesti.

– Teologiaa opiskellessa minulle tulee varmasti uusia ajatuksia ja juttuja, mutta rock 'n' roll jatkuu ihan samaan malliin.

Viiden jälkeen tapasi Jyrki "Jyrki 69" Linnankiven Agricolan kirkossa, jossa hän antoi myös näytteen viime sunnuntain, eli kolmannen adventin saarnastaan. Katso koko haastattelu artikkelin alusta löytyvältä videolta.